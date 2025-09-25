Aprenda qualquer coisa em qualquer área com esses três comandos do ChatGPT

Hoje, aprender uma nova habilidade ou aprofundar-se em um tema específico é mais do que uma vantagem competitiva: é uma necessidade para a adaptação profissional e pessoal. E a inteligência artificial é um recurso promissor para otimizar o aprendizado, ajudando na assimilação de informações e prática das habilidades adquiridas.

De olho nisso, a EXAME elencou três comandos do ChatGPT que podem impulsionar seu aprendizado em qualquer área. Veja a seguir.

Esses são 3 comandos para aprender qualquer coisa

Explorar e revisar conteúdos complexos

Ao estruturar o aprendizado em etapas compreensíveis, o ChatGPT ajuda a organizar seu plano de estudos, facilitando o entendimento de conteúdos avançados. Use o comando: "Explique [tema] de maneira simples e sugira um plano de estudo para entender melhor."

Simular situações de aprendizado prático

O ChatGPT pode criar cenários práticos para aplicar o que você está aprendendo, proporcionando feedback imediato e orientado. Tente o comando: "Simule uma conversa ou prática sobre [tema], e me corrija se eu cometer algum erro."

Revisar e reforçar conteúdos

Resumos rápidos e eficientes ajudam a revisar conteúdos e consolidar o conhecimento para o longo prazo. Utilize o comando: "Crie um resumo sobre [tema] para revisão rápida."

