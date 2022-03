Aprenda inglês com a nova temporada de Bridgerton

Talita Oliveira, professora de inglês e sócia da Companhia de Idiomas

É provável que você tenha assistido o fenômeno que foi a primeira temporada de Bridgerton, em que conhecemos a história de Daphne e do duque Simon.

Aqueles que são mais fãs já sabem que a história da família Bridgerton está apenas começando... A série é baseada na coleção de livros da autora Julia Quinn, e cada um dos livros da coleção conta um pouco mais sobre a história de um dos irmãos/irmãs Bridgerton. As histórias estão sendo adaptadas caprichosamente por Shonda Rhimes (de Grey’s Anatomy e How to get Away with murder).

A história da vez será “O Visconde e eu”, em que conheceremos mais sobre Anthony Bridgerton, o mais velho dos irmãos. Chegou o momento em que Anthony precisa se casar, mas ele não quer (de forma alguma) uma esposa pela qual se apaixone, no mínimo uma exigência curiosa.

A leitura dos livros originais pode ser bem produtiva para aprendizes intermediários/avançados de inglês.

Comece assistindo o trailer:

Agora para aprender um pouquinho do que você vai ver na série, acesse os links a seguir para conhecer a definição e pronúncia de algumas palavras que apareceram no trailer:

Viscount - a British nobleman ranking above a baron and below an earl.

Rake - a dissolute or immoral person

Suitor - a man who pursues a relationship with a particular woman

Duty - a moral or legal obligation; a responsibility

A série é uma excelente oportunidade de aprender um vocabulário diferente e mais clássico, e também para treinar seu listening de uma pronúncia mais britânica.

Bateu a ansiedade? Espero que você aproveite e use essa oportunidade pra se divertir estudando.

Formada em Letras (Português e Inglês) e mestra em Ensino-Aprendizagem de Língua Estrangeira pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), Talita Oliveira é professora de inglês há 11 anos e trabalha com a criação de cursos em Ambiente Virtual de Aprendizagem na Companhia de Idiomas. Também já foi bolsista Fulbright na Universidade da Georgia, atuando no ensino de Língua Portuguesa. Quer falar com ela? talita.letrasufscar@gmail.com ou Instagram @teachertali

