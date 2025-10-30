Aprenda com o fracasso: cinco passos para transformar erros em força de liderança

(foto/Thinkstock)
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 17h43.
Nenhuma experiência de liderança está livre de fracassos. Mesmo com anos de trajetória, perder um projeto importante, errar uma estratégia ou ver um plano desandar ainda pode abalar a confiança de qualquer profissional.
O verdadeiro desafio não é evitar erros, mas aprender com eles. Veja a seguir cinco formas de como transformar contratempos em aprendizado e crescimento pessoal e coletivo. As informações foram retiradas da Forbes.
Para Gisela Carere, presidente da Benchmark Benefit Solutions, o erro é inevitável, e quanto mais cedo o líder o reconhece, mais rápido se recupera. O primeiro passo é aceitar que falhar faz parte da inovação e da construção de uma trajetória sólida.
Após um revés, é natural sentir decepção, frustração e tristeza. O importante é permitir-se sentir, mas sem se deixar dominar.
Carere propõe um processo em três etapas: reação emocional, regulação emocional e aprendizado com motivação. Essa pausa consciente ajuda o líder a recuperar o equilíbrio e enxergar as lições da experiência.
O verdadeiro fracasso é não aprender nada com ele. Ao praticar uma análise construtiva, o líder identifica o que funcionou, o que pode melhorar e como aplicar o aprendizado em futuras decisões. Esse olhar objetivo fortalece a resiliência e mantém a motivação da equipe.
Pesquisadores de Berkeley, John Danner e Mark Coopersmith, desenvolveram o conceito do Failure Value Cycle, que mostra como transformar falhas em crescimento.
O modelo inclui sete etapas: reconhecer, se preparar, detectar cedo, reagir com responsabilidade, refletir, se reerguer e compartilhar os aprendizados. Assim, o erro deixa de ser tabu e passa a ser uma ferramenta de evolução.
Nem toda perda é definitiva. Carere relembra o caso de um jovem que fracassou em um programa escolar, mas encontrou sucesso em outro mais alinhado às suas habilidades. Às vezes, o que parece um obstáculo é apenas um desvio para algo melhor.
Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.
A masterclass Liderança Transformadora oferece conteúdos aplicáveis, dinâmicas práticas e um ambiente rico em conexões.
Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.