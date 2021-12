Apple adia retorno a escritórios sem definir nova data

Diante do aumento de casos de covid-19 e de uma nova variante de rápida propagação, a Apple decidiu adiar mais uma vez o retorno aos escritórios, antes previsto para 1º de fevereiro, para uma “data ainda a ser determinada”.

Os funcionários foram informados da mudança por meio de um memorando enviado na quarta-feira pelo diretor-presidente da Apple, Tim Cook. Um porta-voz da empresa confirmou a decisão à Bloomberg News.

O anúncio ocorre poucas semanas depois de a empresa pedir aos funcionários para começar a retornar em fevereiro, um cronograma que já havia sido adiado várias vezes. A falta de uma data exata destaca a dificuldade enfrentada pelas empresas para tentar normalizar as operações. Em setembro, a Microsoft deixou a data de retorno aos escritórios em aberto.

“Estamos adiando o início de nosso piloto de trabalho híbrido para uma data ainda a ser determinada”, disse Cook no memorando. “Nossos escritórios permanecem abertos, e muitos de nossos colegas vêm regularmente, incluindo nossas equipes na Grande China e em outros lugares.”

O executivo citou “casos crescentes em muitas partes do mundo e o surgimento de uma nova cepa do vírus”. Cook também recomendou que os funcionários se vacinem, também com doses de reforço, e destacou que “esta é, de longe, a melhor maneira de manter você e sua comunidade seguros”.

A Apple havia adiado anteriormente a data de retorno aos escritórios, com tentativas em junho, setembro, outubro e janeiro. Nesta semana, a empresa voltou a exigir o uso de máscara em todas as lojas de varejo dos Estados Unidos e fechou temporariamente três locais devido ao aumento de casos de covid-19 entre funcionários.

No memorando, Cook também disse que a companhia de Cupertino, Califórnia, fornecerá a cada funcionário um bônus de 1.000 dólares que pode ser usado para as necessidades do trabalho remoto, o qual destacou como “apoio ao nosso compromisso com um ambiente mais flexível”. O bônus inclui a equipe de varejo.

Quando a equipe da Apple finalmente retornar aos escritórios, deverá trabalhar presencialmente às segundas, terças e quintas-feiras. Os funcionários poderão trabalhar de casa às quartas e sextas, dependendo da equipe. A empresa também oferece um mês adicional de trabalho remoto.

Os funcionários da Apple serão avisados com pelo menos quatro semanas de antecedência sobre a nova data de retorno aos escritórios, disse Cook.

O executivo destacou que a Apple espera que mais equipes possam trabalhar juntas novamente, mas a empresa continuará “a tomar decisões com base nas condições locais”.