Após layoffs, esta é a nova grande aposta das big techs

Apesar dos bons resultados financeiros e da economia aparentemente forte, as demissões em massa (os tão temidos layoffs) continuam acontecendo nas grandes empresas de tecnologia, como Google, Microsoft e Meta.

Analistas afirmam que as demissões são reflexo de dois desafios enfrentados pela indústria de tecnologia: ter de lidar com a intensificação no consumo durante a pandemia e, ao mesmo tempo, passar a priorizar investimentos na inteligência artificial. A informação é de uma reportagem do The News York Times publicada nesta segunda-feira, 5.

Para ter ideia, apesar de ter cortado 1,9 mil posições em sua divisão de games, a Microsoft fortaleceu seus investimentos na OpenIA e em infraestrutura para viabilizar a implementação da IA em grande escala. Já o Google, que “reduziu o número de pessoas trabalhando em tecnologia de realidade aumentada”, deverá investir até US$ 2 bilhões na Anthropic, uma startup americana de inteligência artificial rival da OpenAI.

A Meta, empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, também acompanha essa tendência. Segundo a matéria, o magnata Mark Zuckerberg afirmou que foi preciso demitir funcionários para reduzir custos – “para que possamos investir nessas visões ambiciosas e de longo prazo em torno da inteligência artificial”, disse ele.

Tudo uma questão de prioridades, aponta a reportagem do The New York Times.

IA vai acabar com os empregos? Não, mas vai transformá-los

Para especialistas, essa mudança de prioridade deve deixar o mercado mais competitivo. Entre um candidato com conhecimento generalista em tecnologia e outro especializado em IA, neste momento, é mais provável que se destaque aquele que domina a IA.

E esta é uma mensagem clara para profissionais: se quiser sair na frente e se destacar, é preciso buscar por capacitações profissionais e certificados relevantes para incluir no currículo.

“As maiores empresas de tecnologia estão correndo para contratar engenheiros para construir sistemas de inteligência artificial”, revela a reportagem. “No ano passado, houve 180 mil ofertas de emprego nos Estados Unidos relacionadas à IA, incluindo posições em desenvolvimento de software, engenharia de semicondutores e computação em nuvem.”

No Brasil, o cenário também é promissor. As oportunidades de trabalho em IA mais que triplicaram no país nos últimos dois anos, de acordo com o Relatório de Tendências Globais de Talentos do LinkedIn. Em números mundiais, o estudo revela que as vagas na área de IA cresceram 17% mais rápido do que em posições que não envolvem a tecnologia.

Vagas em IA não param de surgir: como sair na frente?

