Quer trabalhar com tecnologia ganhando em dólar? Com essa carreira é possível (e há vagas abertas)

Com o dólar valorizado, encontrar um emprego com remuneração na moeda americana é um sonho para muitos profissionais. E quando a oportunidade é no setor de tecnologia – conhecido por ser bem aquecido e oferecer altos salários – o sonho fica ainda maior.

Certifique-se em Inteligência Artificial: série online e gratuita mostra como iniciar uma carreira em inteligência artificial. Inscreva-se aqui!

Para aqueles que trilham uma carreira em inteligência artificial, essa é uma possibilidade em plena expansão. Isso porque a demanda por profissionais qualificados em IA está cada vez maior – e não faltam oportunidades em startups ou empresas globais (que pagam em dólar e oferecem modelo de trabalho flexível) para estes profissionais.

Para ter ideia, as oportunidades de trabalho em IA mais que triplicaram no Brasil entre 2022 e 2023, segundo o Relatório de Tendências Globais de Talentos, realizado pelo LinkedIn. Em números mundiais, o estudo revela que as vagas nesse setor cresceram 17% mais rápido em comparação com posições que não envolvem a tecnologia.

No entanto, para estar preparado para competir pelas melhores posições nesse setor – especialmente em outro país –, é preciso se destacar. Veja, em quatro passos simples, o que é preciso para conquistar sua vaga em IA no exterior.

Gratuito e com certificado, este treinamento ensina o passo a passo para começar a liderar projetos de IA – e em setores de todo o tipo. Clique aqui e faça sua inscrição

Quatro passos simples para conquistar uma vaga no exterior

1. Pesquisa e planejamento

Tudo começa pelo planejamento. Pesquise sobre o país de destino e as oportunidades disponíveis na sua área de atuação. Sites de emprego e plataformas como o LinkedIn são ótimas para isso. Fique de olho nas principais demandas dessas empresas, nos requisitos mais frequentemente exigidos e nas habilidades mais requisitadas pelos recrutadores. Planeje-se também para poder trabalhar legalmente no país: faça um planejamento financeiro, pesquise sobre o custo de vida e estabeleça metas realistas para sua mudança.

2. Atualize seu currículo

Após a pesquisa inicial, você já deve saber o que essas empresas estão buscando. Assim, é hora de atualizar ou adaptar o seu currículo profissional para o mercado internacional. Destaque as habilidades, experiências e conquistas que demonstrem sua capacidade em adaptar-se a um ambiente multicultural. Certifique-se que seu currículo está formatado de acordo com os padrões locais e inclua referências profissionais internacionais, se possível.

Para incrementar seu currículo, a EXAME desenvolveu um treinamento virtual e gratuito sobre inteligência artificial. Em quatro episódios, a série Inteligência Artificial: Carreira do Futuro vai mostrar o caminho para que profissionais de diferentes setores sejam capazes deliderar projetos em IA.

O treinamento vai ao ar entre 14 e 20 de fevereiro e todos os participantes receberão um certificado exclusivo para incluir no currículo. Além disso, não é necessário ter conhecimento prévio em tecnologia ou habilidades com programação para participar, basta possuir uma graduação completa em qualquer área de formação. Para acompanhar, inscreva-se clicando aqui.

3. Invista na sua rede de contatos

Construa uma rede de contatos (tanto online quanto offline). Participe de eventos, conferências e workshops relacionados à inteligência artificial, e use plataformas de networking profissional para se conectar com profissionais do exterior.

4. Prepare-se para entrevistas e processos seletivos

Esteja preparado para processos seletivos internacionais. Pratique entrevistas em inglês ou no idioma do país de destino, pesquise sobre a cultura corporativa e os padrões de comportamento profissional. Demonstre flexibilidade, adaptabilidade e interesse genuíno pela oportunidade (especialmente nas posições para trabalhar com IA). Se possível, também esteja aberto a realizar entrevistas por vídeo ou telefone, caso seja necessário.

Gratuito e com certificado, este treinamento mostra como começar uma carreira em IA – mesmo sem saber programar. Clique aqui para participar!

Este treinamento ensina como conquistar uma carreira em IA

Para apoiar profissionais que desejam aproveitar a inteligência artificial para se destacar profissionalmente, a EXAME apresenta, entre os dias 14 e 20 de fevereiro, a série Inteligência Artificial: Carreira do Futuro. Veja porque não ficar de fora.

100% online – acompanhe sem sair de casa;

Aprenda como aproveitar as oportunidades em IA;

Receba certificado de participação ao final da série;

Capacite-se sem gastar nada – a série é totalmente gratuita;

Série apresentada por Izabela Anholett, CTO da EXAME;

Não é preciso ser da área de tecnologia para se especializar em IA.

Para ter acesso ao conteúdo gratuitamente, os interessados devem se inscrever clicando aqui ou no botão abaixo.

QUERO PARTICIPAR DA SÉRIE GRATUITA SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

*Este é um conteúdo apresentado por Faculdade EXAME