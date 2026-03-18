Ambev abre inscrições para estágio 2026 e aposta em jovens para formar nova geração de líderes

A Ambev abriu as inscrições para o seu Programa de Estágio 2026, com o objetivo de atrair jovens talentos e formar a próxima geração de líderes da companhia.

Com o mote “Potencialize seu futuro”, o programa busca candidatos com perfil protagonista, curiosidade e disposição para assumir responsabilidades desde o início da carreira. A proposta é oferecer uma experiência prática, com atuação em projetos reais e contato direto com os desafios do negócio.

Foram abertas 163 vagas e os estudantes podem escolher entre três frentes de atuação:

Business, voltada para áreas estratégicas e comerciais,

Supply, ligada à cadeia de produção e operações,

Mundo tech, voltada para funções de TI.

Em ambos os casos, os estagiários são inseridos em rotinas que envolvem análise de dados, uso de inteligência artificial e desenvolvimento de soluções digitais, com foco em eficiência e inovação.

Segundo João Vitor Marinho, diretor de People da companhia, a proposta vai além da formação técnica.

“Acreditamos que talento se desenvolve na prática. Nosso Programa de Estágio é uma porta de entrada para quem quer assumir responsabilidades, contribuir com resultados concretos e ajudar a construir algumas das marcas mais amadas do país”, afirma.

Como será a jornada do programa e quais são os requisitos?

Ao longo da jornada, os participantes contam com uma trilha de desenvolvimento personalizada, mentoria com lideranças e acesso à League, uma liga nacional criada por estagiários para promover conexão, troca de experiências e desenvolvimento profissional. A iniciativa inclui competições de cases e conversas com executivos, incluindo vice-presidentes da empresa.

Para participar, o estudante precisa:

Estar cursando o Ensino Superior em Bacharelado, Licenciatura e/ou Tecnólogo

Conclusão da graduação entre Agosto de 2027 e Agosto de 2028

Ter disponibilidade para trabalhar presencialmente

Para o estágio "Representa", além dos requisitos acima, é necessário ser um estudante negro(a).

A empresa que busca atrair jovens talentos

A estratégia da Ambev também reforça um movimento mais amplo da companhia de se posicionar como uma das empresas mais atrativas para jovens talentos. Em 2025, a empresa conquistou o primeiro lugar no ranking do Movimento Empresa Júnior e a quarta posição na pesquisa da Cia de Talentos. No mesmo período, realizou mais de mil ações em universidades, entre feiras de carreira, palestras e workshops.

Para a companhia, investir na base da carreira é também uma forma de sustentar crescimento no longo prazo.

“Queremos formar uma geração ambidestra, com capacidade de inovar e executar. Ao desenvolver competências técnicas e comportamentais desde cedo, ampliamos tanto o potencial individual quanto o impacto coletivo no negócio”, diz Marinho.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas online até o dia 13 de abril, por meio do site oficial do programa.