Amazon, Magalu e Loft têm vagas abertas; veja outras oportunidades

Apesar da crise econômica causada pela pandemia do coronavírus, diversas empresas no Brasil estão com vagas abertas, principalmente para a área de tecnologia, que teve um forte crescimento nos últimos meses.

Algumas vagas são exclusivas para home office. Veja a lista abaixo, em ordem alfabética.

AeC

A AeC, empresa de contact center, está com 250 vagas abertas para a unidade localizada na Chácara Santo Antônio, na capital paulista. As oportunidades são para atendimento a clientes de empresas de diversos setores da economia. As vagas são para a função de atendentes tanto em regime presencial quanto em home office.

Para participar da seleção é preciso ter mais de 18 anos e ter concluído o ensino médio. Os interessados devem se cadastrar no site https://queroser.aec.com.br.

Amazon

A Amazon tem 125 vagas abertas, principalmente em São Paulo, mas há também em Brasília, Jundiaí, Cajamar, Paulínia, Rio de Janeiro, Betim e Porto Alegre. Há oportunidades para diversos níveis de carreira e áreas, além de banco de talentos.

Confira as oportunidades da Amazon no Amazon.Jobs.

Amigo Edu

O Amigo Edu, startup de educação que tem como proposta ser uma ferramenta de descontos para conectar alunos a universidades particulares, está com duas vagas abertas: product manager e desenvolvedor front-end.

Para mais informações sobre a vaga, acesse a publicação no LinkedIn aqui e aqui.

Ambas as vagas são para a cidade de São Paulo e a empresa busca pessoas que inicialmente possam trabalhar, de forma presencial, duas vezes por semana e nos demais dias de forma remota.

Bom Pra Crédito

O Bom Pra Crédito, empresa que une credores e tomadores de empréstimos por meio de uma experiência digital, está com nove cargos em aberto para áreas de marketing, tecnologia, produto, data science e crédito. Para se inscrever e saber mais detalhes das vagas acesse o link: http://jobs.kenoby.com/bompracredito

Convenia

A Convenia, empresa com soluções que tornam os RHs mais digitais, está com seis vagas abertas para as subáreas de vendas, finanças, tecnologia e parcerias. Os interessados podem se candidatar no link

C6 Bank

O banco digital C6 Bank tem 24 vagas em São Paulo, onde é sua sede, e aceita currículos para seu banco de talentos. Confira todas pelo Gupy .

Delivery Much

A Delivery Much (DM), app de delivery presente em todo o interior do Brasil, que preza por uma relação próxima com franqueados, clientes e colaboradores, está com mais de 160 vagas abertas em várias áreas, como marketing, financeiro, comercial, entre outras, e estão distribuídas em várias cidades do Brasil.

Para conhecer todas as vagas basta acessar https://carreiras.deliverymuch.com.br/

Dock

A Dock, startup que oferece soluções de tecnologia para empresas que querem construir seu próprio banco, está com mais de 90 vagas abertas para atuar nas áreas de tecnologia, desenvolvimento backend e full stack, produto, marketing, people e customer success. As vagas estão disponíveis no link: dock.tech/careers.

Fix

A startup que oferece serviços de manutenção residencial está procurando um profissional para ocupar o cargo de Líder de CX. Para mais informações sobre a vaga, acesse a publicação no LinkedIn.

Heach Recursos Humanos

Empresa focada em soluções de RH, a Heach Recursos Humanos faz o recrutamento e seleção de diversos candidatos para milhares de empresas do Brasil e do mundo. Atualmente, está com mais de 150 vagas abertas espalhadas por todo o território nacional e, também, com a opção de realizar o trabalho remoto.

Confira todas as vagas disponíveis pelo site da Heach Recursos Humanos.

Magalu

O laboratório de tecnologia e inovação do Magazine Luiza está com vagas abertas em todo o Brasil, principalmente para desenvolvedores. Entre elas estão desenvolvedor Java júnior, backend sênior e Android sênior. São 25 vagas em cidades como Franca, no interior paulista, São Paulo e Uberlândia, Minas Gerais. Também há vagas de designer UX/UI e segurança da informação.

Para se candidatar às vagas, basta acessar o site de Carreiras da Magazine Luiza

Loft

A Loft, startup que facilita compra, financiamento, troca e venda de imóveis, está com 45 vagas abertas para diferentes posições dentro da companhia em São Paulo.

As oportunidades são para profissionais das áreas de marketing, crédito, tecnologia, jurídico, financeiro, vendas, entre outros.

Os interessados devem se inscrever na página de vagas da empresa, https://jobs.lever.co/loft/, onde a Loft descreve o escopo e pré requisitos para cada função aberta na companhia. Os benefícios incluem vale-alimentação/refeição, vale-transporte, auxílio de telefonia móvel, auxílio creche e gympass.

Mobills

A startup é voltada para a gestão de finanças pessoais e possui duas oportunidades de trabalho remoto. A primeira delas é destinada ao desenvolvimento Android. A outra é para o cargo de desenvolvedor Android pleno.

A empresa está localizada em Fortaleza, no entanto, às duas vagas são para trabalho remoto. A inscrição pode ser feita diretamente pelo site da Mobills.

Math Marketing

Math Marketing, consultoria de Data Science tem duas vagas em São Paulo na área de operações (marketing automation analyst e digital analyst). Para se inscrever e saber mais sobre as vagas, acesse: http://jobs.kenoby.com/math.marketing .

Olist

O Olist, startup que ajuda quem quer vender a encontrar quem quer comprar, está com mais de 40 vagas abertas para diversas áreas, principalmente a de tecnologia e marketing. Candidatos podem conferir as vagas abertas no link .

Semente Negócios

A Semente Negócios está com uma vaga de estágio aberta na área de finanças em regime de home office. Para se inscrever e saber mais da vaga acesse o link: http://www.sementenegocios.com.br/vagas-abertas/

Stoodi

O Stoodi, startup nascida em 2013 está com 11 vagas abertas. As oportunidades são para as áreas de engenharia, marketing e produtos.

Confira todas as vagas disponíveis pelo site do Stoodi.

Trybe

A Trybe, escola focada na formação de profissionais de desenvolvimento web, tem vagas para seis profissionais para as áreas de produto, tecnologia, RH e educação. Para se inscrever e saber mais detalhes das vagas acesse o link: http://trybe.gupy.io/

UsuCampeão

A UsuCampeão, startup que facilita a regularização fundiária, está com 12 vagas abertas em cargos de vendedores, desenvolvedor full-stack, gerente financeiro, engenheiro cartógrafo, arquiteto e outras posições nas cidades de São Paulo, Cotia, Campinas, além de Palhoça e Florianópolis, em Santa Catarina, e Venda Nova em Minas Gerais. Mais informações sobre as vagas em: http://jobs.solides.com/usucampeao# .

Yuca

A Yuca é uma startup referência em coliving no Brasil que surgiu com o objetivo de democratizar os acessos à cidade. A proptech possui vagas em aberto para quem quer fazer parte de seu time, são elas: analista de experiência com cliente, marketing, product manager e área tech para desenvolvedor de back-end. Para se inscrever e saber mais detalhes das vagas acesse o link.