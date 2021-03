Agibank abre 400 vagas de emprego com opções de trabalho flexível

O banco digital Agibank está contratando e tem quase 400 vagas de emprego para diferentes áreas e regiões do Brasil.

A empresa aderiu ao modelo de trabalho flexível para os empregados em 2020, com a opção de home office permanente ou híbrido para quem consegue realizar as atividades remotamente. O mesmo modelo será mantido em 2021.

Entre as posições abertas, 160 serão para a área comercial. Nesse caso, não é possível fazer home office, pois os profissionais atuam nos pontos de atendimento ao cliente. E outras 80 vagas serão para correspondentes bancários.

A nova empresa de tecnologia do banco, a Hypeflame, terá 113 das vagas. Estas serão distribuídas em todas as regiões do país. Eles procuram por pessoas nas áreas de Agile, Negócios, Automação de processos, Infraestrutura, Engenharia de Dados, Segurança Digital, UX/UI, Engenharia de Software e Qualidade.

Confira aqui as vagas do Agibank e aqui do Hypeflame.