Agi lança programa de estágio para os CEOs do futuro

O Agi, antigo Agibank, abriu nesta segunda-feira, 18, as inscrições para a segunda edição do seu programa de estágio, o CEOs do Futuro. Serão 20 vagas no modelo 100% remoto ou híbrido.

Segundo Lucas Aguiar, diretor de Gente e Governança do Agi, o programa leva esse nome por seu forte aspecto de desenvolvimento e por ser o primeiro passo que vai preparar os estagiários para uma carreira de sucesso como grandes lideranças.

Na edição passada, os 15 estagiários foram contratados e muitos já se tornaram sócios da empresa. Mesmo antes de se formarem, a empresa pode contratar os participantes dessa segunda edição após o primeiro ano do programa.

“A gente acredita no potencial do estagiário e por isso eles realizam projetos desde a largada. São 20 vagas, pois foram 20 projetos aprovados pelo time de gente. Olhamos com cuidado dois critérios. Um se eram desafios motivadores para qualquer pessoa buscando estágio hoje; e outro critério foi olhar para o líder daquela área e ver se estava preparado para desenvolver um talento desse porte”, diz o diretor.

Nos últimos meses, a empresa lançou o programa Tô de Dono/a para que qualquer pessoa da empresa possa ter a possibilidade de se tornar sócio ou sócia do negócio.

Para o diretor, esse programa reforça a democratização do senso de dono e mérito, pois qualquer um, até os estagiários, que tiverem bom desempenho podem virar donos mesmo do Agi.

A mudança veio acompanhada de outras novidades no ano, como a mudança do nome Agibank para Agi e o lançamento do super app de produtos e serviços financeiros, que marca um novo momento e novos desafios para a empresa.

“Abre um oceano de oportunidades pra gente, cada vez mais somos um super app, o que é um canal de distribuição de ajuda no dia a dia das pessoas. A gente tem crescido muito, nessa nova frente e em todos os produtos e serviços. Mesmo nosso negócio mais maduro, na parte de crédito consignado, possui uma rede densa no Brasil e cresce bastante. Oportunidade não falta aqui”

Como se tornar um CEO do futuro

O programa está aberto para estudantes de qualquer lugar do Brasil e ter ao menos dois semestres restantes de graduação.

Segundo o diretor de gente, dois fatores serão mais importantes na seleção: a capacidade de superar desafios e o perfil com forte adesão à cultura da empresa.

E para entender a cultura do Agi, existem três pilares simples e inspiracionais. Veja a seguir com exemplos de comportamentos indicados pelo diretor:

Pensar como cliente : “sempre começar com as dores do cliente. Tudo que fazemos aqui começa aí”

: “sempre começar com as dores do cliente. Tudo que fazemos aqui começa aí” Agir como empreendedor : “Isso se traduz com a busca por soluções simples para qualquer tipo de problema. Gosto desse comportamento, pois a solução mais fácil de pensar geralmente é mais complexa. Simples são as ideias mais difíceis de pensar e desenvolver”.

: “Isso se traduz com a busca por soluções simples para qualquer tipo de problema. Gosto desse comportamento, pois a solução mais fácil de pensar geralmente é mais complexa. Simples são as ideias mais difíceis de pensar e desenvolver”. Curtir a jornada: “É vibrar com o crescimento e conquistas das pessoas. Não tem competição, somo sócios e vamos comemorar muito quando alguém fizer um gol”.

As inscrições ficam abertas até o dia 3 de novembro pelo site. Após esse período, acontecem as fases de teste online, entrevista, resolução de case e a entrevista final.

O resultado da seleção deve sair ainda em dezembro e o início do estágio será no primeiro trimestre de 2022. A bolsa-auxílio é de 1.900 reais.