Accenture abre mais de 200 vagas de emprego em Minas Gerais

A Accenture, empresa global de serviços profissionais líder em soluções para digital, acaba de abrir 200 vagas. O processo seletivo será realizado pela Taqe - plataforma de recrutamento e seleção digital que usa inteligência de dados, teste de fit cultural e gamificação.

São 220 oportunidades, sendo que 20 são para profissionais PCDs, nas áreas de atendimento e administrativo, além de Analistas de Cadastro Júnior. Todas as vagas são em Minas Gerais, nas cidades de Belo Horizonte, Nova Lima e Uberlândia.

Todo o processo seletivo acontecerá via aplicativo da Taqe. Lá o participante passará por testes interativos para que o perfil do candidato seja traçado e, caso dê match com a empresa, ele passa para as próximas fases. Para conferir as vagas basta acessar a página da empresa na Taqe, aqui.