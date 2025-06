A nova regra que obriga as empresas a cuidar de quem cuida de todo mundo

O RH sempre foi conhecido como o setor que cuida de todo mundo. Mas quem cuida do RH? A pergunta, que já circulava nos corredores das empresas, ganhou uma nova camada quando virou exigência legal com a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR1), que, é claro, incluiu quem está do outro lado da mesa cuidando dos outros.

Segundo Silvana Pires, Head de Pessoas e Cultura do Instituto Clima e Sociedade, quando o RH não cuida de si, ele deixa de cumprir seu papel estratégico.

Nessas caso, conforme ela explica, ao invés de ajudar as pessoas a crescerem, o RH começa a alimentar um sentimento coletivo de esgotamento.

Vanessa Togniolli, CHRO da Numen, acredita que, em muitos casos, o papel estratégico do RH também é deixado de lado quando há uma romantização invisível em torno do time de pessoas.

“Olham pra gente como se fôssemos seres de luz, super-heróis”, diz. "Mas não somos. Somos gente. E, como qualquer pessoa, a gente também precisa de apoio.”

Para a executiva, a negligência com a saúde mental do RH, muitas vezes, começa dentro da própria liderança do RH.

A primeira tarefa: reconhecer que você é humano

"Não existe cuidado sem autocuidado. Se eu não tô bem, não consigo cuidar do outro" diz Vanessa

Por isso, ela defende que o cuidado com quem cuida comece nas coisas mais básicas — e mais esquecidas — do dia a dia corporativo.

“Às vezes a empresa oferece terapia, apoio psicológico, benefícios. Mas ninguém usa. É preciso lembrar as pessoas de que elas podem — e devem — usar. E isso vale também pra quem tá no RH.”

Silvana completa: não existe fórmula mágica.

"“O que existe são estratégias adaptativas. Entender o seu momento, sua fase de vida, seu ciclo de carreira. E, muitas vezes, ter a coragem de dizer: ‘não sei’. Ou simplesmente: ‘não vou’. A gente precisa normalizar isso.”"

A advogada Claudia Securato reforça um ponto central: conhecer seus próprios limites não é fraqueza — é sobrevivência. “Qual é a sua válvula de escape? O que te coloca de volta no eixo? É estar com a família, correr, cozinhar? Porque viver só pro trabalho é caminho certo pro burnout.”

Romantizar a exaustão não é cultura

A ideia de que estar sobrecarregado é sinal de produtividade é uma cilada que ainda pega muita gente.

“Tem quem ache bonito dizer que não tem tempo pra nada, que trabalha o dia inteiro sem parar. Isso não é motivo de orgulho, é motivo de alerta”, avisa Silvana.

Ela dá um exemplo simples: bloquear 15 ou 20 minutos entre uma reunião e outra pra levantar da cadeira, tomar um café, esticar as pernas.

“Quem tá no home office então… se não fizer isso, passa horas sentado. Eu mesma já senti meu músculo da perna adormecer. E isso não é coisa de quem tem 20 anos de carreira, não. É pra qualquer pessoa que tá começando agora.”

Cuidar de quem cuida é estratégia

Se antes o RH cuidava de todo mundo e esquecia de si, isso não se sustenta mais. Nem emocionalmente, nem legalmente, nem financeiramente. A atualização da NR1 virou chave. O que era ‘cultura’ agora é também obrigação. E, se a empresa não cuida das pessoas, as pessoas não vão conseguir cuidar da empresa.

No fim, o que fica é simples — e poderoso. Quem cuida também precisa ser cuidado. E isso começa dentro. De cada um. De cada time. De cada empresa.

