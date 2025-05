Veja o que acontecerá no evento RH Summit 2025, que ocorre nos dias 03 e 04 de junho

O futuro da gestão de pessoas já começou — e ele passa pela convergência entre inteligência humana, artificial e comportamental.

É essa a premissa do RH Summit 2025, um dos principais eventos do setor que acontece este ano com uma proposta ousada: transformar o RH em protagonista estratégico dentro das organizações.

Mais que tendência, uma virada de chave

Com a rápida ascensão da inteligência artificial nos ambientes corporativos, a pergunta que move o RH Summit 2025 não é mais se o RH deve incorporar tecnologia, mas como essa tecnologia pode ser integrada com empatia, ética e visão de futuro.

O evento propõe um novo modelo de gestão baseado na integração das inteligências: algoritmos que otimizam processos, análises comportamentais que orientam decisões e o olhar humano que garante autenticidade nas relações.

O resultado? Organizações mais inovadoras, ágeis e, ao mesmo tempo, profundamente humanas.

O RH deixa de ser suporte e passa a ser motor estratégico da inovação empresarial.

Os grandes temas da edição 2025

A estrutura do RH Summit traz quatro palcos principais, cada um dedicado a uma faceta da nova gestão de pessoas:

Como a fusão entre dados e empatia pode sustentar decisões estratégicas. Jornada dos Talentos: Recrutamento, onboarding e desenvolvimento contínuo, impulsionados por IA e personalização.

Recrutamento, onboarding e desenvolvimento contínuo, impulsionados por IA e personalização. Liderança do Futuro: Formação de líderes que equilibram performance com escuta ativa e inspiração.

Formação de líderes que equilibram performance com escuta ativa e inspiração. Estruturas Organizacionais: Cultura de aprendizado, diversidade real e modelos ágeis como pilar de competitividade.

Além disso, duas arenas complementam a programação:

Arena RH para Startups e PME’s: Soluções acessíveis e escaláveis para quem precisa fazer mais com menos.

Soluções acessíveis e escaláveis para quem precisa fazer mais com menos. Arena C Summit: Um espaço exclusivo para executivos discutirem o papel estratégico do RH no core do negócio.

O evento não fala apenas para grandes corporações, mas foca em soluções para realidades diversas.

Inteligência artificial com propósito

Entre os temas mais debatidos estará a aplicação prática da IA em recrutamento, people analytics e treinamento.

O objetivo não é automatizar por automatizar, mas criar uma gestão orientada por dados e guiada por propósito — que entende os contextos humanos por trás de cada métrica.

Casos reais serão apresentados por empresas que já colhem resultados concretos com essa abordagem. A promessa é sair do evento com insights acionáveis, e não apenas com boas intenções.

A IA entra como aliada do propósito e da empatia, e não como substituta da humanidade.

Um chamado à ação para o novo RH

Com mais de 96% das empresas brasileiras classificadas como pequenas e médias, o RH Summit também foca em aplicabilidade.

Em vez de apenas exibir cases grandiosos de multinacionais, o evento mostra como empresas com estruturas enxutas podem aplicar inovação de forma escalável e relevante.

O convite é claro: deixar de ser espectador e assumir o protagonismo na transformação da gestão de pessoas. A tecnologia é um meio.

O diferencial está na forma como ela é utilizada para criar ambientes mais saudáveis, produtivos e coerentes com os desafios contemporâneos.