IA vai dividir espaço com você no trabalho, segundo CEOs e especialistas

No Fórum Econômico Mundial de 2025, em Davos, na Suíça, um tema monopolizou as conversas: a inteligência artificial. Em painéis, almoços e até pistas de esqui, o consenso era claro: a IA não é apenas uma tendência, mas uma transformação em curso. As informações foram retiradas do Business Insider.

Marc Benioff, CEO da Salesforce, levantou uma provocação emblemática:

“A IA é um direito humano básico?”

O impacto dessa pergunta ecoou além do evento: no centro das discussões estava o papel dos chamados agentes de IA, não mais simples ferramentas de apoio, mas colaboradores digitais, com autonomia para executar tarefas e interagir com humanos.

A mensagem dos executivos foi direta: a geração atual de CEOs será a última a liderar equipes compostas exclusivamente por humanos.

O desafio, porém, não está apenas na adoção da tecnologia. Está na velocidade com que profissionais conseguem acompanhar essa mudança.

O termo “FOBO”, do inglês fear of becoming obsolete em tradução literal "medo de se tornar obsoleto", circulou entre os participantes como alerta e motivação.

Em resposta, companhias como a Infosys relataram iniciativas concretas: sua plataforma de aprendizagem interna contabiliza, em média, 30 minutos de estudo diário por colaborador.

Outras organizações estão incorporando metas de aprendizado nos KPIs dos funcionários, demonstrando que aprimorar as habilidades é agora um requisito.

Como preparar profissionais para conviver, colaborar e se diferenciar da IA?

Segundo Ravin Jesuthasan, da Mercer, “curiosidade” e “agilidade para aprender” são os ativos mais valiosos neste novo mercado.

O mesmo vale para aqueles que atuarão no setor informal, como destacou o presidente de Singapura, Tharman Shanmugaratnam, lembrando que o acesso a habilidades práticas será essencial para todos os tipos de trabalho.

Em resumo, o evento deixou um aviso claro: não basta saber usar IA será preciso entender como crescer com ela.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL