“A minha liderança é sobre equilíbrio”, diz CEO da Amazon Brasil

Desde sua chegada ao Brasil, em 2012, a Amazon tem investido fortemente na expansão local. A companhia investiu mais de R$ 33 bilhões no Brasil, gerando outros R$ 25 bilhões para o PIB do país.

Atualmente, a empresa conta com mais de 18 mil funcionários diretos e indiretos e mais de 165 mil empregos gerados via parceiros e fornecedores no Brasil. Entre as pessoas que compõe o time da Amazon estão Juliana Sztrajtman, CEO da Amazon Brasil, Fernanda Spinardi, líder de Gestão de Soluções para Clientes (AWS); Carol Novaes, líder de Finanças das Operações; Josie Jardim, diretora Jurídica; Louise Faleiros, diretora-Geral da Prime Video Brasil; Virgínia Pavan, diretora de Marketplace; e Talita Taliberti, diretora-Geral da Alexa Brasil.

Essas executivas compartilharam no evento “Mulheres à frente da Amazon Brasil”, realizado nesta quinta-feira, na sede da companhia em São Paulo, as oportunidades e os desafios que cada uma tem em seus cargos de liderança.

Além da troca, no evento foi anunciada a adesão da Amazon ao Movimento Mulher 360, iniciativa focada na equidade de gênero no mercado de trabalho.

"A Amazon é uma empresa que pensa no longo prazo. Sempre foi assim. Queremos continuar crescendo no Brasil, trazendo mais clientes para a plataforma, investindo em infraestrutura, diversidade, e oferecendo um serviço cada vez melhor”, afirma Sztrajtman.

Compromisso com a diversidade e liderança feminina

A Amazon tem buscado fortalecer a presença feminina em cargos de liderança e para isso acontecer de forma eficaz, Streitman reforça a importância de falar sobre o equilíbrio entre carreira e vida pessoal. "Minha apresentação para o time da Amazon Brasil foi intencional. Antes de falar sobre minha carreira, fiz questão de me apresentar como mãe. Isso passa uma mensagem firme sobre o tipo de liderança que acreditamos aqui na Amazon", afirma.

Para a presidente da Amazon no Brasil, não tem como separar vida e trabalho. “Sou um ser humano que também trabalha e que é muito feliz com o que faz, assim como sou muito feliz com meus outros papéis," diz.

A cultura de liderança de Sztrajtman, que é a primeira mulher a ocupar este cargo, busca também o equilíbrio. "Acredito que a gente pode ser firme, decisivo, dar direção como líder da empresa, enquanto somos gentis, respeitosos e inclusivos."

A busca por equidade também passa pelo incentivo a diferentes perfis e histórias de trajetória profissional. Virgínia Pavan, diretora de Marketplace, reforça como a Amazon permite o crescimento de profissionais de diversas áreas. "Sou engenheira da computação e comecei minha trajetória na Amazon ajudando a estruturar o Marketplace. O que me trouxe até aqui foi a capacidade de aprender, inovar e estar sempre um passo à frente das necessidades do consumidor", conta a executiva.

Josie Jardim, diretora jurídica da Amazon Brasil, também destacou a necessidade de continuar o debate sobre diversidade. "A luta pela pluralidade não pode parar. O mundo jurídico, assim como tantas outras áreas, ainda tem desafios enormes de inclusão", diz a advogada que ajudou a criar o grupo 'Jurídico de Saias', com mais de 3 mil advogadas que buscam impulsionar a igualdade de gênero na área jurídica.

Inteligência artificial e inovação

Outro ponto central discutido foi o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. "A IA generativa tem potencial para transformar a economia global, podendo gerar um impacto de mais de US$ 7 trilhões no PIB global nos próximos 10 anos", afirma Fernanda Spinardi, líder de gestão de soluções para clientes na AWS. "Estamos investindo fortemente na capacitação de profissionais e treinamos mais de 20 milhões de pessoas em tecnologia. Em 2025, nossa meta é treinar 2 milhões de pessoas em IA", afirma.

Talita Liberte, diretora da Alexa Brasil, ressaltou o papel da IA na transformação digital e sua influência na vida das pessoas. "A Alexa Plus está trazendo um novo padrão de assistentes digitais, mais proativa e conversacional. Isso é fundamental para melhorar a experiência dos usuários, especialmente para mulheres que acumulam diversas responsabilidades no dia a dia", diz.

Impacto social e futuro

Na área do entretenimento, Louise Faleiros, diretora-geral do Prime Video Brasil, destacou os investimentos da Amazon Studios no país. "Mais de 70% das nossas produções foram dirigidas por mulheres. Também estamos trazendo grandes títulos para o Brasil, como 'A Mulher da Casa Abandonada' e a série 'Tremembé'", conta.

O futuro da Amazon no Brasil promete ainda mais expansão. "A empresa decidiu investir fortemente no Brasil, porque enxergamos um potencial de crescimento enorme. Estamos aumentando nossa malha logística, ampliando a variedade de produtos e investindo na melhoria da experiência do cliente", afirma Juliana Streitman. "A ideia é expandir a partir deste ano, contratar mais pessoas e continuar promovendo um ambiente que tenha equidade, que seja justo e onde as pessoas possam ser elas mesmas."