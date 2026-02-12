Carreira

A IA já decide como — e quando — sua marca fala com o cliente; veja como

Tecnologia apoia atendimento, retenção e fidelização com base em análise de comportamento

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 16h12.

Manter um relacionamento consistente com o cliente é um dos principais desafios das estratégias de marketing atuais. 

Em um ambiente competitivo e com múltiplos pontos de contato, compreender expectativas, antecipar necessidades e oferecer respostas rápidas tornou-se parte central das ações de retenção e fidelização.

Nesse contexto, a inteligência artificial tem sido incorporada às estratégias de experiência do cliente, apoiando o atendimento, a análise de comportamento e a identificação de oportunidades de relacionamento ao longo da jornada de compra.

Atendimento automatizado e disponibilidade ampliada

Ferramentas baseadas em IA permitem a implementação de assistentes virtuais capazes de responder dúvidas frequentes, encaminhar solicitações e orientar clientes em diferentes etapas da jornada.

Com funcionamento contínuo, esses sistemas contribuem para reduzir o tempo de resposta e organizar demandas, enquanto as equipes humanas podem se concentrar em situações que exigem análise mais detalhada.

Comunicação personalizada ao longo da jornada

A experiência do cliente envolve múltiplos contatos com a marca. Sistemas de inteligência artificial ajudam a organizar dados desses pontos de interação e a adaptar mensagens conforme o perfil e o estágio de cada consumidor.

Com isso, as estratégias de relacionamento podem se tornar mais alinhadas ao histórico individual, contribuindo para interações mais relevantes e consistentes ao longo do tempo.

