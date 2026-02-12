A IA já decide como — e quando — sua marca fala com o cliente; veja como

Manter um relacionamento consistente com o cliente é um dos principais desafios das estratégias de marketing atuais.

Em um ambiente competitivo e com múltiplos pontos de contato, compreender expectativas, antecipar necessidades e oferecer respostas rápidas tornou-se parte central das ações de retenção e fidelização.

Nesse contexto, a inteligência artificial tem sido incorporada às estratégias de experiência do cliente, apoiando o atendimento, a análise de comportamento e a identificação de oportunidades de relacionamento ao longo da jornada de compra.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Atendimento automatizado e disponibilidade ampliada

Ferramentas baseadas em IA permitem a implementação de assistentes virtuais capazes de responder dúvidas frequentes, encaminhar solicitações e orientar clientes em diferentes etapas da jornada.

Com funcionamento contínuo, esses sistemas contribuem para reduzir o tempo de resposta e organizar demandas, enquanto as equipes humanas podem se concentrar em situações que exigem análise mais detalhada.

Quer entender tudo sobre inteligência artificial? Esse treinamento introdutório de quatro aulas te ensina como usar por apenas R$ 37

Comunicação personalizada ao longo da jornada

A experiência do cliente envolve múltiplos contatos com a marca. Sistemas de inteligência artificial ajudam a organizar dados desses pontos de interação e a adaptar mensagens conforme o perfil e o estágio de cada consumidor.

Com isso, as estratégias de relacionamento podem se tornar mais alinhadas ao histórico individual, contribuindo para interações mais relevantes e consistentes ao longo do tempo.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL