A arte de discordar com respeito: como líderes assertivos ganham apoio sem abandonar suas crenças

Líderes assertivos precisam expressar suas convicções com clareza e respeito, mesmo em tempos polarizados

Saiba quando dizer "não" (Thinkstock/feedough)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 17h15.

Em tempos de divisões intensas e discussões polarizadas, ser um líder assertivo não significa apenas tomar posições claras. Muitas vezes, líderes enfrentam o dilema de expressar suas opiniões e arriscar retaliações ou ficar em silêncio e perder credibilidade. A chave para navegar por esse cenário está em saber manter suas convicções sem se tornar alvo de ataques.

No caso de Bob Chapek, ex-CEO da Disney, a tentativa de manter o equilíbrio entre diferentes perspectivas acabou falhando.

O que ele não fez foi algo que a psicóloga Elizabeth Krumrei Mancuso, da Pepperdine University, sugere como fundamental para líderes modernos: humildade intelectual. As informações foram retiradas de Inc.

O que é humildade intelectual e por que ela importa

De acordo com Mancuso, humildade intelectual não significa falta de confiança ou indecisão. Ao contrário, ela é uma habilidade que anda de mãos dadas com a confiança e permite que os líderes se tornem mais colaborativos, respeitosos e eficazes ao lidar com divergências.

A humildade intelectual implica em reconhecer seus próprios pontos cegos e estar disposto a ouvir e entender pontos de vista opostos, sem abandonar suas próprias convicções. Para isso, é fundamental saber fazer perguntas e engajar em diálogos construtivos, não como sinal de fraqueza, mas como uma forma de reforçar a própria posição.

O que dizer para manter a convicção sem perder o respeito

Existem algumas frases e comportamentos eficazes para líderes que querem demonstrar convicção sem criar retaliações:

Frases que funcionam

  • “Eu reconheço que posso ter pontos cegos. Me ajude a entender seu ponto de vista.”

  • “Pessoas que eu respeito veem isso de forma diferente. Aqui está o que estou considerando…”

  • “Estou confiante nessa decisão, mas entendo que pessoas razoáveis podem ter conclusões diferentes.”

Frases que não funcionam

  • Tentar fazer equivalência falsa quando você claramente acredita em um lado.

  • Excessivo “hedging que sinaliza falta de confiança nas próprias convicções.

  • Abandonar totalmente sua posição.

A chave é ser claro em suas convicções, enquanto demonstra respeito pelas opiniões opostas e disposição para ouvir.

Como aplicar humildade intelectual na prática

No ambiente corporativo, especialmente em tempos polarizados, a humildade intelectual não é apenas uma ferramenta para preservar relações, mas também um meio de garantir que decisões assertivas e baseadas em valores sejam tomadas de forma eficaz.

Entender a importância de ouvir e respeitar as divergências é um passo fundamental para fortalecer a liderança e alcançar seus maiores objetivos, sem comprometer a integridade pessoal.

