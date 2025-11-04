A arte de discordar com respeito: como líderes assertivos ganham apoio sem abandonar suas crenças

Em tempos de divisões intensas e discussões polarizadas, ser um líder assertivo não significa apenas tomar posições claras. Muitas vezes, líderes enfrentam o dilema de expressar suas opiniões e arriscar retaliações ou ficar em silêncio e perder credibilidade. A chave para navegar por esse cenário está em saber manter suas convicções sem se tornar alvo de ataques.

No caso de Bob Chapek, ex-CEO da Disney, a tentativa de manter o equilíbrio entre diferentes perspectivas acabou falhando.

O que ele não fez foi algo que a psicóloga Elizabeth Krumrei Mancuso, da Pepperdine University, sugere como fundamental para líderes modernos: humildade intelectual. As informações foram retiradas de Inc.

O que é humildade intelectual e por que ela importa

De acordo com Mancuso, humildade intelectual não significa falta de confiança ou indecisão. Ao contrário, ela é uma habilidade que anda de mãos dadas com a confiança e permite que os líderes se tornem mais colaborativos, respeitosos e eficazes ao lidar com divergências.

A humildade intelectual implica em reconhecer seus próprios pontos cegos e estar disposto a ouvir e entender pontos de vista opostos, sem abandonar suas próprias convicções. Para isso, é fundamental saber fazer perguntas e engajar em diálogos construtivos, não como sinal de fraqueza, mas como uma forma de reforçar a própria posição.

O que dizer para manter a convicção sem perder o respeito

Existem algumas frases e comportamentos eficazes para líderes que querem demonstrar convicção sem criar retaliações:

Frases que funcionam

“Eu reconheço que posso ter pontos cegos. Me ajude a entender seu ponto de vista.”

“Pessoas que eu respeito veem isso de forma diferente. Aqui está o que estou considerando…”

“Estou confiante nessa decisão, mas entendo que pessoas razoáveis podem ter conclusões diferentes.”

Frases que não funcionam

Tentar fazer equivalência falsa quando você claramente acredita em um lado.

Excessivo “ hedging ” que sinaliza falta de confiança nas próprias convicções.

Abandonar totalmente sua posição .



A chave é ser claro em suas convicções, enquanto demonstra respeito pelas opiniões opostas e disposição para ouvir.

Como aplicar humildade intelectual na prática

No ambiente corporativo, especialmente em tempos polarizados, a humildade intelectual não é apenas uma ferramenta para preservar relações, mas também um meio de garantir que decisões assertivas e baseadas em valores sejam tomadas de forma eficaz.

Entender a importância de ouvir e respeitar as divergências é um passo fundamental para fortalecer a liderança e alcançar seus maiores objetivos, sem comprometer a integridade pessoal.

