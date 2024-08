8 frases que você deve evitar se quiser implementar (com sucesso) a IA no trabalho

O uso da inteligência artificial no trabalho está se tornando cada vez mais comum e indispensável. E isso serve de alerta para os profissionais. Afinal, aqueles que se dedicarem a aprender e implementar (com sucesso) essa tecnologia nas rotinas corporativas, com toda certeza, vão sair na frente.

Mas é preciso evitar certos pensamentos que podem boicotar as chances de bons resultados nesse processo. Abaixo, a EXAME elencou oito frases que devem ser abandonadas por quem busca usufruir das vantagens da IA.

Quer adotar a IA no seu trabalho? Não diga essas frases

1. Eu faço assim há 20 anos e sempre deu certo

Imagine trabalhar sem computador ou celular? Parece impossível. Mas quando essas tecnologias surgiram, muitos profissionais optaram por não adotá-las (e, sem dúvidas, ficaram para trás). Estar aberto a novas soluções é fundamental para o profissional que quer escalar as suas vendas e subir na carreira.

2. Ainda sou analista e não preciso olhar para novas tecnologias

Pelo contrário! Independentemente do cargo, dominar novas ferramentas pode ser o grande diferencial para se destacar e ser promovido. Busque por cursos e treinamentos que possam agregar conhecimento prático e teórico.

3. Preciso ter uma estratégia bem estruturada antes de começar

Sabe aquela velha frase "o feito é melhor do que o perfeito?". Com IA, esse conceito é ainda mais verdadeiro. Comece aos poucos e vá testando o que melhor funciona até ampliar o uso das ferramentas. Como a tecnologia consegue analisar grandes volumes de dados em um curto período, é possível ter insights e fazer mudanças nos pontos necessários quase diariamente.

4. IA vai roubar o emprego das pessoas

Veja o copo cheio: enquanto funções repetitivas e operacionais serão otimizadas pela tecnologia, novas carreiras estão surgindo e sendo cada vez mais valorizadas. Além disso, funções que exigem criatividade e estratégia continuarão em alta, ainda mais para quem souber usar modelos de IA.

5. Preciso ter conhecimento de códigos para usar IA

Do mesmo jeito que não é precisa entender como funciona o software do Uber para pedir um carro, não é necessário ter vasto conhecimento em códigos e informática para usar grande parte das ferramentas de IA disponíveis.

6. Não preciso de ajuda para implementar IA no meu dia a dia

Ainda que seja simples começar os primeiros testes com IA, a curva de aprendizado é mais rápida quando há apoio de especialistas na área. Além de capacitação para a equipe, eles também podem desenvolver softwares customizados às suas necessidades ou buscar as melhores soluções existentes.

7. Vou guardar o que sei só para mim

Fóruns de discussões são ótimos canais para a troca de conhecimento sobre IA. É possível tirar dúvidas, aprender e, claro, ensinar outras pessoas. É um ciclo virtuoso de ganha-ganha que vale muito a pena.

8. Vou impor o uso de IA na minha equipe

Em vez de determinar quais ferramentas o time deve adotar, converse com eles para entender suas principais dores. Assim, é possível buscar modelos que solucionem problemas já existentes, o que gera maior engajamento e confiabilidade com os liderados.

