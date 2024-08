Carreiras de sucesso: veja as 10 profissões mais promissoras para quem tem habilidades financeiras

Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e em constante transformação, as habilidades financeiras se destacam como um verdadeiro diferencial para o sucesso profissional. Seja em grandes corporações, startups ou até mesmo na gestão de empreendimentos próprios, a capacidade de entender e gerir finanças abre portas para uma infinidade de oportunidades. De olho nisso, a EXAME elencou as dez profissões mais promissoras para quem possui essas competências e quer impulsionar o futuro profissional. Capacite-se em Finanças: por R$ 37 e tempo limitado, EXAME libera acesso ao seu pré-MBA em Finanças Corporativas – garanta sua vaga aqui Carreiras mais promissoras para quem domina as finanças

Analista Financeiro

Os analistas financeiros desempenham um papel crucial nas empresas. Eles analisam demonstrativos financeiros, estudam tendências econômicas e elaboram relatórios para apoiar decisões. Seu trabalho envolve principalmente o apoio na otimização de investimentos e estratégias financeiras.

Consultor de Investimentos

Este profissional assessora clientes na alocação de recursos financeiros, considerando fatores como perfil de risco, objetivos de retorno e condições de mercado. O consultor deve ser bem informado sobre opções de investimento, incluindo ações, títulos e fundos, e estar atualizado sobre as mudanças econômicas e regulatórias que possam afetar os retornos dos clientes.

Controller

Os controllers são responsáveis pela supervisão e controle das operações financeiras de uma empresa. Eles garantem que todas as transações sejam registradas de forma precisa e em conformidade com as normas contábeis e regulatórias e elaboram relatórios financeiros e orçamentários.

Especialista em Finanças Corporativas

Atuando em áreas como fusões e aquisições, reestruturações e gestão de capital, o especialista em finanças corporativas trabalha para maximizar o valor das empresas, analisa potenciais aquisições, negocia termos de financiamento e ajuda a planejar estratégias de desenvolvimento.

Gerente de Riscos

O gerente de riscos é responsável por identificar, avaliar e mitigar riscos financeiros que possam impactar a organização. Isso inclui riscos de mercado, crédito, operacional e outros que possam afetar a continuidade dos negócios. Este profissional desenvolve políticas e procedimentos para gerenciar esses riscos, garantindo a estabilidade financeira da empresa.

Auditor Financeiro

Auditores financeiros têm a função de verificar a precisão das informações financeiras de uma organização. Eles realizam auditorias internas e externas para garantir que os registros estejam em conformidade com as leis.

Consultor de Planejamento Financeiro Pessoal

Especialistas nesta área ajudam indivíduos a planejar suas finanças pessoais, incluindo investimentos, aposentadoria e gestão de dívidas. Eles criam planos personalizados que consideram a situação financeira atual e os objetivos futuros de seus clientes, orientando-os na tomada de decisões.

Especialista em Fintech

Os especialistas em fintech trabalham na interseção entre tecnologia e finanças, desenvolvendo soluções inovadoras que transformam a forma como serviços financeiros são prestados. Eles precisam estar atualizados com as últimas inovações tecnológicas e regulatórias para criar produtos que atendam às necessidades do mercado.

Analista de Crédito

Analistas de crédito avaliam a capacidade de crédito de indivíduos e empresas, determinando a viabilidade de concessão de empréstimos. Seu trabalho é crucial para instituições financeiras, ajudando a minimizar perdas e maximizar lucros.

Economista

Economistas estudam dados econômicos, tendências e políticas públicas para fazer previsões e análises. Eles fornecem insights que podem orientar decisões empresariais e governamentais. Além de trabalhar em instituições financeiras e consultorias, economistas também podem atuar em órgãos públicos.

Aqui está o caminho para conquistar essas posições

