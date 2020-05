7 lições para líderes enfrentando mudanças e crises

No segundo dia da conferência HR.Rocks!, o tema foi “Liderança Transformadora”, com entrevistas, workshops e palestras voltadas para a formação de profissionais de recursos humanos.

Os conteúdos foram muito técnicos e atuais, trazendo informações sobre tendências de liderança e lições para lidar com situações de crise, como a que vivemos hoje com a pandemia do coronavírus.

Em sua terceira edição, a HR.Rocks! teve mais de 30.000 inscritos. Todo o material de vídeos está disponível de graça, mesmo depois do evento, e ainda é possível se cadastrar no site.

A conferência hoje continua com o bate-papo ao vivo organizada pela EXAME, parceira de conteúdo do evento: às 20h, Victoria Auada vai mediar a conversa entre Paula Esteves, da Cia de Talentos, e Francisco H. de Mello, CEO da Qulture.Rocks. Eles farão o fechamento do dia e vão responder a perguntas do público.

Com participação de Marcelo Nóbrega, executivo de RH e investidor anjo em HR Techs, Guilherme Loiola, learning & development na Movile, Carolina Utimura, COO na Eureca, e João Furlan, CEO e fundador da Enora Leaders, não faltaram ideias inspiradoras.

Destacamos aqui algumas frases que trazem boas lições de liderança:

Marcelo Nóbrega — autor do livro Você Está Contratado!, investidor anjo de HR Techs e Top Voice LinkedIn

“Liderança não se aprende em livros, se aprende fazendo. Se aprende no corpo a corpo no campo de batalha. E nada como um momento de crise para você ter o teste de liderança, de suas convicções, de seu propósito, de seus valores.”

“Eu dou mentoria e coaching sobre gestão de carreira e muita gente quer crescer. Uma das mensagens que dou para essas pessoas é: cuidado com o que você quer. Porque com a posição de liderança vem a responsabilidade para com o negócio e para com as pessoas que trabalharão com você. Então, é uma tremenda responsabilidade ser um gerente de negócios ou ser diretor de uma empresa.”

“Muitas pessoas falam que a posição de CEO é uma das mais solitárias da companhia. E eu acho que é justamente o contrário: o CEO é o cara mais privilegiado da empresa. É ele que tem acesso a todo mundo, a toda a empresa. O CEO pode escolher conversar com todo mundo a qualquer hora. Ele pode reunir muita gente, pouca gente, ter conversas individuais.”

Aline Gomes, Head Comercial na Escola Conquer

“É fundamental num momento de crise ou gestão da mudança você trazer as pessoas para onde a gente está indo, mesmo que não tenha todas as informações claras. As pessoas veem a congruência e fazem parte do processo da mudança e do processo de transformação. Para engajar as pessoas, é fundamental você gerar consciência, trazer o desejo das pessoas de participarem e trazer as pessoas no ‘tamo junto.’”

Carolina Utimura, COO na Eureca

“O líder não vai ter todas as respostas. Ou o que ele utilizou no passado não vai funcionar mais agora. E temos de olhar em dois quesitos: ouvir mais as novas gerações e como a gente integra mudanças aos poucos nas empresas.”

Francisco S. Homem de Mello, CEO da Qulture.Rocks

“Uma coisa que a gente pode começar a fazer mais, agora numa época de trabalho remoto e de pandemia, é perguntar para os nossos liderados e as nossas lideradas como eles estão se sentindo. Uma dica que dou para usar a linguagem digital é pedir para os liderados mandarem um emoji para expressar como estão se sentindo e dizerem o porquê.”

João Furlan, CEO e Fundador da Enora Leaders

“Momentos novos exigem abordagens novas. E é interessante que nesse momento estamos passando por uma evolução em duas frentes simultâneas. Uma é a evolução tecnológica, as pessoas estão mais conectadas, e do outro lado temos uma evolução grande do lado humano. As pessoas estão agora indo muito atrás de inteligência emocional, de conseguir garantir uma boa performance da cabeça e do coração.”