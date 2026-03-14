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7 coisas que o ChatGPT faz melhor que muitas pessoas no trabalho

Da organização de ideias à análise rápida de informações, a inteligência artificial está ganhando espaço em tarefas comuns do dia a dia profissional

Ferramentas de geração automática economizam minutos de trabalho, mas também são úteis na vida pessoal (Getty Images). (Getty Images)

Ferramentas de geração automática economizam minutos de trabalho, mas também são úteis na vida pessoal (Getty Images). (Getty Images)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 14 de março de 2026 às 05h00.

A inteligência artificial vêm sendo usada cada vez mais no ambiente de trabalho para acelerar tarefas e organizar informações.

Embora não substituam profissionais nem tomem decisões por conta própria, alguns recursos conseguem executar certas atividades com mais rapidez e consistência do que muitas pessoas.

Isso acontece porque sistemas desse tipo são treinados para processar grandes volumes de informação, identificar padrões e estruturar respostas em poucos segundos.

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Na prática, isso permite que a tecnologia seja usada como apoio em diferentes áreas.

1. Organizar ideias rapidamente

Uma das tarefas em que a IA costuma se destacar é na organização de informações.

Ao receber um conjunto de dados, anotações ou tópicos soltos, o sistema consegue estruturar o conteúdo em listas, tópicos ou textos organizados.

Isso pode ser útil, por exemplo, na preparação de apresentações, relatórios ou pautas de reunião.

2. Resumir documentos longos

Outra habilidade comum é a capacidade de sintetizar grandes volumes de texto. Relatórios extensos, artigos ou documentos técnicos podem ser resumidos em poucos parágrafos, destacando os pontos principais.

Esse recurso ajuda profissionais que precisam entender rapidamente um conteúdo antes de uma reunião ou decisão.

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3. Gerar primeiras versões de textos

A criação de rascunhos é uma das aplicações mais difundidas da tecnologia.

E-mails, descrições de projetos, textos institucionais ou roteiros de apresentação podem ser produzidos rapidamente a partir de um comando.

4. Encontrar padrões em informações

IAs são treinadas para identificar relações entre dados e padrões em grandes conjuntos de informação.

Esse tipo de recurso pode ser usado para explorar cenários, identificar tendências ou organizar dados antes de uma análise mais aprofundada.

5. Explicar conceitos complexos

Outra função comum é transformar temas técnicos em explicações mais acessíveis.

O ChatGPT consegue adaptar o nível de detalhamento conforme o pedido, explicando conceitos de maneira simplificada ou mais aprofundada.

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6. Sugerir alternativas e soluções

Em situações de planejamento ou tomada de decisão, a tecnologia também pode sugerir diferentes abordagens para um mesmo problema.

Embora não substitua o julgamento humano, esse tipo de apoio pode ampliar o repertório de ideias e ajudar profissionais a considerar opções que talvez não tivessem sido pensadas inicialmente.

7. Trabalhar sem interrupções

Uma diferença importante é a capacidade de executar tarefas repetitivas sem fadiga. Sistemas automatizados conseguem processar pedidos consecutivos com a mesma velocidade.

Por isso, muitas empresas passaram a usar ferramentas de inteligência artificial como apoio em tarefas operacionais, liberando tempo dos profissionais para atividades mais estratégicas.

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