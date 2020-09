5 dicas de liderança para incentivar o potencial criativo da equipe

O mundo se transforma a todo momento. Produtos entram e saem do mercado com uma velocidade impressionante. Os ciclos econômicos ficam cada vez mais curtos e a necessidade de criar soluções diferentes só aumenta.

Por isso, fazer uma gestão favorável à criatividade e à inovação passou a ser fundamental para que as organizações se mantenham competitivas.

No entanto, para que a geração de boas ideias faça parte do dia a dia da empresa, a cultura organizacional e as lideranças precisam estar alinhadas a esse propósito.

Sendo assim, hoje, vou compartilhar com você algumas dicas simples para fortalecer a criatividade do seu time.

5 dicas de gestão para incentivar o potencial criativo da sua equipe:

Invista na cultura da inovação

A inovação deve estar inserida no DNA da organização e, assim, ser encarada como prioridade em todos os procedimentos estratégicos, promovendo sinergia entre os recursos disponíveis — humanos, materiais, tecnológicos e financeiros.

Ofereça um ambiente favorável às novas ideias

A criatividade e a inovação precisam de terreno fértil para florescer. Muitos profissionais deixam de compartilhar suas ideias por medo de não serem ouvidos, ou até mesmo de serem punidos por arriscar algo novo que, eventualmente, pode não dar certo.

A gestão deve criar um canal para receber as propostas dos colaboradores e qualificar o que, de fato, é viável para a empresa. Quando possível, descentralize a tomada de decisões, envolvendo mais pessoas da equipe na seleção de ideias.

Lembre-se de oferecer feedbacks aos talentos sobre suas sugestões, inclusive para os que não tiveram suas ideias aceitas, explicando o motivo, ou orientando sobre quais são as melhorias necessárias. Dessa forma, os profissionais vão se sentir escutados e motivados a continuar criando.

No momento do feedback, aplique uma comunicação gentil e assertiva. Tenha cuidado para não utilizar linguagens, inclusive corporais, que façam o profissional sentir-se envergonhado, constrangido, ou desestimulado a acreditar no seu potencial.

Também é importante deixar claro para sua equipe que todos podem colaborar com novas sugestões, independente do nível hierárquico, ou tempo de empresa, ok?

Adote metodologias ágeis de gestão

Os métodos ágeis têm conquistado líderes de diversos setores. Afinal, a prática incentiva a autonomia dos colaboradores, a descentralização do conhecimento e otimiza o alcance de resultados. Logo, a criatividade e a inovação encontram um espaço seguro e motivador.

Inclua a inovação no orçamento

De nada vale a criatividade e a inovação, se a empresa nunca tiver orçamento disponível para testá-las. Incentive que parte da rentabilidade da organização seja destinada à incubação de novas ideias que sejam pertinentes aos negócios da empresa.

Incentive o aprendizado contínuo dos colaboradores

Quanto maior o repertório de conhecimento e inspiração dos talentos, maior será a gama de conteúdos que eles poderão acessar na hora de criar um projeto, produto ou serviço.

Invista em capacitações e treinamentos contínuos à equipe, não só em suas áreas de atuação, mas também em conteúdos diversos que possam ser complementares, como o desenvolvimento de softs skills (habilidades sócio comportamentais).

No mais é isso. Não precisa ser tão complexo, não é mesmo? Tudo o que você precisa fazer é criar um campo de confiança e oferecer incentivos para que os talentos acreditem em suas capacidades criativas e sintam-se motivados a contribuir com a empresa.

Boa jornada!