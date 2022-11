4 passos para alavancar a sua carreira em 2023

O mercado de trabalho é dinâmico. Constantemente há novas atualizações, tendências ou exigências, e os profissionais precisam estar atualizados para se destacar. Esse movimento é conhecido como lifelong learning, conceito que explica a educação continuada.

De acordo com o Guia Salarial 2023 da consultoria Robert Half, quase 70% dos recrutadores acreditam que encontrar profissionais qualificados será mais desafiador no próximo ano. O relatório aponta aspectos como dominar o inglês e ter soft skills desenvolvidas como pontos de destaque para profissionais.

Para ajudar os leitores, a EXAME separou 4 passos para quem quer alavancar a carreira em 2023 seguindo as tendências do mercado no próximo ano.

4 passos para quem quer alavancar a carreira

1. Faça conexões, não networking

O networking é famoso no mercado de trabalho, mas essa ferramenta vai (ou deveria ir) além das milhares de conexões no LinkedIn. O profissional que quer alavancar a carreira em 2023 precisa construir conexões verdadeiras com pessoas do próprio setor e também de fora dele.

2. Tenha referências

Acompanhar as tendências e inovações no seu setor é fator determinante para quem quer ser considerado um profissional atualizado no próximo ano. A internet, assim como as redes sociais, são um bom caminho para acompanhar referências da área. Além disso, seguir perfis de profissionais de outros setores diferentes do seu pode trazer insights inovadores para o dia a dia no trabalho.

3. Aprimore as soft skills

Foi-se o tempo em que apenas habilidade técnicas eram suficientes para um profissional ser considerado qualificado. Hoje, as soft skills têm dominado as preferências dos recrutadores e das empresas.

Habilidades como comunicação, empatia, flexibilidade, resiliência e liderança são tão ou mais valorizadas quanto as qualificações técnicas para uma determinada. O profissional que deseja alavancar a própria carreira em 2023 precisa se focar em desenvolver e adicionar soft skills ao currículo.

4. Mantenha-se atualizado

Manter-se atualizado sobre o mercado de trabalho e a sua carreira também é um ponto chave para o sucesso profissional no ano que vem. Para isso, busque conteúdos de confiança que apontem tendências do mercado.

