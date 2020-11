4 dicas para aprender inglês com Carpool Karaoke, do ator James Corden

Carpool Karaoke é um quadro do programa norte-americano The Late Late Show com James Kimberley Corden. James é ator, roteirista, produtor, comediante, apresentador e cantor britânico.

Ele “dá carona” para cantores famosos e, durante o trajeto até o estúdio, entrevista e convida-os para cantar com ele, sempre em alto astral. Já passaram pelo seu carro Madonna, sir Paul McCartney, Elton John, Lady Gaga, Bruno Mars, Celine Dion, Sam Smith, Adele e muitos outros.

Para quem gosta de música e de comédia, é uma ótima oportunidade para estudar inglês, basta acessar o canal no YouTube e, além se divertir, determinar objetivos de aprendizagem com cada episódio. Abaixo algumas ideias de objetivos ao assistir a um episódio:

1) Anotar duas expressões idiomáticas. Buscar o significado, se você não souber, e depois fazer frases com cada uma delas.

2) Anotar os adjetivos que conseguir detectar. Fazer frases com eles.

3) Anotar o maior número possível de verbos em qualquer tempo verbal. Depois pensar se você sabe as diferenças entre os tempos verbais e, mais importante, se sabe usá-los em sua comunicação oral e escrita. Portanto, selecionei dois artigos com atividades para quem quiser praticar – veja aqui e aqui.

4) Como o James Corden é britânico, procure observar sua pronúncia e se consegue detectar palavras que ele usa que são tipicamente britânicas. Separei duas atividades sobre este tema – aqui e aqui.

O uso correto dos tempos verbais no afirmativo, negativo e interrogativo, é um dos grandes desafios dos alunos de inglês.

Finalmente, quero deixar a dica de duas entrevistas no Carpool Karaoke com o cantor Harry Styles, um dos ex-integrantes da banda One Direction.

Ele foi entrevistado após ter iniciado sua carreira solo e atuado no filme Dunkirk em 2017 e, depois, os papéis foram invertidos.

Harry entrevistou James no carpool, quando Harry foi convidado a substituir o James no nascimento da sua filha.

Um vídeo bem divertido com os dois acontece em plena Beverly Boulevard, mais precisamente na faxia de pedestres, eles fazem um show de lançamento do seu segundo álbum “Fine Line”.

Lígia Velozo Crispino, fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas. Graduada em Letras e Tradução pela Unibero. Curso de Business English em Boston pela ELC e extensões na área de Marketing na ESPM, FGV e Insper. Coautora do Guia de Implantação de Programas de Idiomas em empresas e autora do livro de poemas Fora da Linha. Colunista do portal Vagas Profissões. Mobilizadora cultural à frente do Sarau Conversar. Quer falar comigo? Meu e-mail é ligia@companhiadeidiomas.com.br e Skype ligiavelozo.