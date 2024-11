3 comandos do ChatGPT para turbinar sua produtividade no trabalho

A produtividade é um desafio crescente no mundo corporativo. Com o volume de informações e tarefas se acumulando, gerenciar o tempo de maneira eficaz se tornou uma habilidade essencial para quem deseja se destacar. Felizmente, com a ajuda da inteligência artificial, esse desafio pode ser superado de forma mais prática e dinâmica.

De olho nisso, a EXAME elencou três comandos do ChatGPT que podem transformar sua rotina de trabalho e alavancar sua produtividade. Veja a seguir.

Esses são os 3 comandos para ser mais produtivo

Organizar sua agenda e priorizar tarefas

O ChatGPT pode estruturar suas tarefas diárias com base em urgência e importância, ajudando a manter o foco nas prioridades. Para isso, utilize o seguinte comando: "Ajude-me a organizar meu dia de trabalho priorizando as tarefas mais importantes."

Automatizar pequenas tarefas diárias

Desde respostas a e-mails até criação de lembretes, o ChatGPT pode simplificar várias tarefas, liberando tempo para atividades estratégicas. Utilize o comando: "Sugira maneiras de automatizar tarefas recorrentes na minha rotina de trabalho."

Aprimorar a tomada de decisão

Ao processar diferentes informações e critérios, o ChatGPT ajuda você a chegar em uma decisão informada e eficaz. Utilize o comando: "Analise essas opções e sugira a melhor decisão com base em critérios X, Y e Z."

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a Faculdade EXAME apresenta uma aula gratuita sobre inteligência artificial.

Ministrada por um dos grandes especialistas brasileiros no assunto, Miguel Lannes Fernandes, a aula ensina as ferramentas de IA mais importantes para quem deseja ser mais produtivo no trabalho, fazer entregas com assertividade e velocidade e organizar as demandas para otimizar o rendimento profissional.

Para Miguel, essa é uma chance imperdível para sair na frente da concorrência e se destacar no mercado. “Profissionais que usam inteligência artificial vão ser mais produtivos do que aqueles que não usam”, explica ele, que também é coordenador do MBA em Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME, instituição nota 5 no MEC.

"Estamos vivendo um momento oportuno, porque as primeiras pessoas que se tornarem pioneiras nas suas áreas usando IA vão se destacar. Mas, em breve, deixará de ser uma novidade. Em pouco tempo, todos estarão usando", diz ele.

Mas é preciso correr. As inscrições já estão abertas e as vagas serão ofertadas por tempo limitado. Para garantir uma vaga, basta clicar aqui ou no botão abaixo.

