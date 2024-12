3 comandos do ChatGPT para recusar uma tarefa do seu chefe Aprenda como dizer “não” ao chefe de forma educada, sem comprometer sua reputação ou relacionamento profissional

OpenAI logo displayed on a phone screen and ChatGPT website displayed on a laptop screen are seen in this illustration photo taken in Krakow, Poland on December 5, 2022. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images) (NurPhoto / Colaborador/Getty Images)