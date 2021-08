You,inc foca em inovação e lança campanha com Camila Coutinho

A incorporadora You,inc aposta no fortalecimento digital para se destacar no mercado imobiliário e lança sua primeira campanha publicitária, estrelada por Camila Coutinho, personalidade das redes sociais, ligada ao mercado de moda e beleza. A campanha estreou na última semana, em canais de TVs, nas principais revistas e jornais do país, em mídia exterior, assim como em diversos formatos de mídia digital.

Antes mesmo da pandemia, no final de 2019, a You,inc implementou a plataforma de assinatura digital e, no início de março de 2020, teve seu primeiro contrato assinado nesse formato.

Hoje, todo o processo de aquisição de um empreendimento da companhia pode ser feito de forma digital, sem que o comprador precise ir até o stand de vendas. “As vendas da You eram 74% offline e 26% online. Depois de capacitarmos 100% da equipe, as vendas online foram para 42%”, afirma Tatiana Muszkat, diretora institucional da You,inc.

Nos últimos 12 meses, a empresa lançou R$ 1,2 bi de VGV (valor geral de vendas) e faz planos ousados até o final de 2021, com a meta de fechar o ano com nove empreendimentos. No primeiro semestre de 2021, a companhia lançou três empreendimentos com VGV de R$ 313 milhões e VSO (velocidade de vendas) de 41%.

Com isso, até o final do ano, a empresa pretende lançar um empreendimento a cada 30 dias, próximos a eixos de mobilidade. Líder no segmento de apartamentos compactos, a You,inc também já prepara projetos com metragens maiores e lançará um empreendimento com unidades de 140 m² nos Jardins, o maior tamanho de apartamento lançado desde sua fundação.

