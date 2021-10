Youcom investe em moda sustentável com camisetas de tingimento natural

Youcom anuncia o lançamento de três camisetas sem gênero, tingidas com pigmentos naturais extraídos a partir da semente de Urucum e da Alfafa da Festuca (Festuca arundinacae). Essas substâncias consideradas para a produção das peças são tradicionalmente utilizadas na indústria cosmética e geradas a partir de resíduos do agronegócio brasileiro. As novas camisetas já estão disponíveis em lojas físicas da Youcom e no e-commerce da rede.

Para que o uso desses pigmentos se torne possível na coloração, eles são alterados e associados a uma baixa porcentagem (5% a 10%) de corantes sintéticos de baixo impacto ambiental.

Com elementos responsáveis presentes do início ao fim do processo, a trama das peças é produzida com algodão responsável, baixo consumo de água e energia, auxiliares têxteis (produtos utilizados no tingimento) e tempo de processo. A finalização das peças utiliza ainda amaciantes com óleos vegetais também derivados de resíduos. No topo disso, a Youcom não utiliza nenhum processo de lavagem posterior ao tingimento ou agentes de fixação, garantindo ainda mais economia de produção.

Do ponto de vista institucional, a iniciativa da Youcom está em consonância com os movimentos de moda responsável e valores da Companhia. Além disso, navega no contexto do YC Change, selo de moda responsável da Youcom, que comporta todas as ações de sustentabilidade da marca.

“As nossas práticas de sustentabilidade são parte fundamental da Youcom desde o seu lançamento, em 2013. Recentemente, inclusive, implementamos a coleta permanente de peças jeans em todas as nossas lojas físicas, que tem como objetivo fomentar o conceito de circularidade”, diz Claudio Barone, diretor da Youcom.

Vale dizer também que esta não é a primeira vez que a Youcom utiliza dessa técnica de pigmentação natural, o que já foi feito em outras cápsulas e peças. Além disso, a marca também trabalha em outras frentes de sustentabilidade para seus produtos, exemplo disso é a campanha Jeans For Change, cujo resultado é gerar peças circulares de jeans.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube