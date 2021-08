Westwing comemora 10 anos com IPO e previsão de expansão de lojas

Westwing, plataforma de casa, decoração e lifestyle, celebra dez anos de existência neste mês e comemora com o tema “Como decorar seu futuro”, em ações que consistirão em novidades oferecidas aos consumidores nos canais da companhia. A marca foi trazida em 2011 para o Brasil como parte do grupo alemão de mesmo nome e, desde 2018, atua de maneira independente.

Entre seus diferenciais, está seu modelo de negócios, chamado de "shoppable magazine", por meio do qual os clientes têm uma experiência de passeio no shopping nos canais da companhia.

Em fevereiro deste ano, a Westwing viveu momento marcante: o IPO. Na ocasião, a companhia levantou uma rodada de R$ 1,16 bilhão de investimentos ao se tornar uma empresa de capital aberto listada na B3.

Um dos objetivos da empresa é a expansão de participação de mercado, além de direcionamento dos recursos para áreas como marketing, tecnologia, private label e logística.

No ano anterior, a plataforma inaugurou o WestwingNow, uma loja de decoração online com entrega mais rápida e solidificou a sua rede logística, por meio de investimentos na Westlog, braço da companhia de logística. Atualmente, o serviço próprio de entregas já representa 89% dos envios feitos para a Grande São Paulo.

“O modelo de negócios da empresa sempre teve diferenciais competitivos que chamam a atenção do mercado e levou ao crescimento expressivo nos últimos anos e após o IPO. Nos seis primeiros meses de 2021, a receita líquida aumentou 63% em comparação ao mesmo período de 2020”, afirma Andres Mutschler, fundador e CEO da Westwing. “Outro ponto positivo foi nossa agilidade na adaptação da operação na pandemia, quando o lar virou o centro das atenções”.

Pensando no futuro, a empresa investe na expansão física como vetor do crescimento nos próximos semestres. Em julho deste ano, a empresa inaugurou um hub logístico para atender a região metropolitana do Rio de Janeiro, localizado em Duque de Caxias.

Até o início do próximo ano, serão cerca de cinco lojas inauguradas em localidades como Brasília, Rio de Janeiro e Campinas, cidade do interior de São Paulo, em que a capital já conta com uma unidade na região da Vila Madalena desde 2016. Até o fim de 2022 a previsão é de inaugurar 15 novas lojas, além da já existente na capital paulistana.

“Estamos muito animados em comemorar uma década oferecendo o melhor ao nosso cliente. A Westwing é uma empresa inclusiva e aspiracional, que preza pelo bem-estar de todos e tem como foco o desenvolvimento constante de novos produtos, categorias e soluções que concretizem uma experiência única”, declara Mutschler. “Além disso, inaugurar novas lojas e novos hubs vai ao encontro do que desejamos ao nosso público: garantir uma experiência de compra cada vez melhor, mais rápida e eficiente”, diz.

