Empresa aposta em estratégia para ampliar adesão à energia solar

Websérie acompanha instalação de energia solar em casas brasileiras (Leandro Fonseca /Exame)
Publicado em 2 de março de 2026 às 13h00.
Como parte de uma estratégia de facilitação da adoção, a Solfácil, ecossistema de energia solar, lançou uma websérie que explica como funciona a instalação de sistemas com inversor híbrido e baterias em residências.
Ao longo dos capítulos, Bárbara também contribui com sua visão profissional como especialista em regulação do setor elétrico, trazendo análises sobre homologação, decisões técnicas e os desafios do processo.
A proposta é detalhar cada etapa da instalação:
Segundo Fabio Carrara, CEO e fundador da Solfácil, a ideia surgiu em um momento decisivo para o setor.
“Acreditamos que 2026 será um marco para o crescimento da energia solar com armazenamento no Brasil. O consumidor passa a ter um papel cada vez mais ativo na gestão da própria energia, e nosso objetivo é ajudar a acelerar esse processo por meio da educação e da transparência”, explica.
Além de consumidores interessados na tecnologia de energia solar, a websérie também é voltada para integradores solares, profissionais que atuam na instalação desses sistemas. Ao longo dos episódios, são abordadas decisões técnicas, erros comuns e pontos de atenção que impactam o desempenho do projeto.
“Mostramos o que funciona, o que precisa de atenção e como cada etapa impacta o sucesso do sistema”, diz Bárbara Rubim.
A iniciativa também faz parte do movimento da Solfácil dentro da campanha Independência Energética, que, nos próximos meses, trará conteúdos focados em inversores híbridos e armazenamento de energia.
O objetivo é apoiar integradores na capacitação técnica e oferecer o suporte necessário para que façam a transição para esse novo momento do setor elétrico, ampliando oportunidades de negócio e fortalecendo sua atuação no mercado.