Empresa aposta em estratégia para ampliar adesão à energia solar

A série terá dez episódios, que acompanham todas as etapas de um projeto real com inversor híbrido e baterias; projeto está disponível no YouTube

Websérie acompanha instalação de energia solar em casas brasileiras (Leandro Fonseca /Exame)

Publicado em 2 de março de 2026 às 13h00.

Como parte de uma estratégia de facilitação da adoção, a Solfácil, ecossistema de energia solar, lançou uma websérie que explica como funciona a instalação de sistemas com inversor híbrido e baterias em residências. 

  • A produção está disponível no YouTube, e acompanha um projeto real, desde a primeira visita técnica até o sistema começar a operar. 
  • Ao todo, serão dez episódios lançados semanalmente, gravados na casa de Bárbara Rubim, que participa da série como cliente final do projeto de energia solar

Ao longo dos capítulos, Bárbara também contribui com sua visão profissional como especialista em regulação do setor elétrico, trazendo análises sobre homologação, decisões técnicas e os desafios do processo.

Websérie propõe guia completo de instalação de sistemas de energia solar

A proposta é detalhar cada etapa da instalação: 

  • Dimensionamento do sistema, 
  • Homologação junto à concessionária de energia, 
  • Instalação dos equipamentos,
  • Monitoramento do consumo no dia a dia.
     

Segundo Fabio Carrara, CEO e fundador da Solfácil, a ideia surgiu em um momento decisivo para o setor. 

“Acreditamos que 2026 será um marco para o crescimento da energia solar com armazenamento no Brasil. O consumidor passa a ter um papel cada vez mais ativo na gestão da própria energia, e nosso objetivo é ajudar a acelerar esse processo por meio da educação e da transparência”, explica. 

Além de consumidores interessados na tecnologia de energia solar, a websérie também é voltada para integradores solares, profissionais que atuam na instalação desses sistemas. Ao longo dos episódios, são abordadas decisões técnicas, erros comuns e pontos de atenção que impactam o desempenho do projeto.

“Mostramos o que funciona, o que precisa de atenção e como cada etapa impacta o sucesso do sistema”, diz Bárbara Rubim.

Campanha de independência energética

A iniciativa também faz parte do movimento da Solfácil dentro da campanha Independência Energética, que, nos próximos meses, trará conteúdos focados em inversores híbridos e armazenamento de energia

O objetivo é apoiar integradores na capacitação técnica e oferecer o suporte necessário para que façam a transição para esse novo momento do setor elétrico, ampliando oportunidades de negócio e fortalecendo sua atuação no mercado.

