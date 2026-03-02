Empresa aposta em estratégia para ampliar adesão à energia solar

Como parte de uma estratégia de facilitação da adoção, a Solfácil, ecossistema de energia solar, lançou uma websérie que explica como funciona a instalação de sistemas com inversor híbrido e baterias em residências.

A produção está disponível no YouTube, e acompanha um projeto real, desde a primeira visita técnica até o sistema começar a operar.

Ao todo, serão dez episódios lançados semanalmente, gravados na casa de Bárbara Rubim, que participa da série como cliente final do projeto de energia solar .

Ao longo dos capítulos, Bárbara também contribui com sua visão profissional como especialista em regulação do setor elétrico, trazendo análises sobre homologação, decisões técnicas e os desafios do processo.

Websérie propõe guia completo de instalação de sistemas de energia solar

A proposta é detalhar cada etapa da instalação:

Dimensionamento do sistema,

Homologação junto à concessionária de energia,

Instalação dos equipamentos,

Monitoramento do consumo no dia a dia.



Segundo Fabio Carrara, CEO e fundador da Solfácil, a ideia surgiu em um momento decisivo para o setor.

“Acreditamos que 2026 será um marco para o crescimento da energia solar com armazenamento no Brasil. O consumidor passa a ter um papel cada vez mais ativo na gestão da própria energia, e nosso objetivo é ajudar a acelerar esse processo por meio da educação e da transparência”, explica.

Além de consumidores interessados na tecnologia de energia solar, a websérie também é voltada para integradores solares, profissionais que atuam na instalação desses sistemas. Ao longo dos episódios, são abordadas decisões técnicas, erros comuns e pontos de atenção que impactam o desempenho do projeto.

“Mostramos o que funciona, o que precisa de atenção e como cada etapa impacta o sucesso do sistema”, diz Bárbara Rubim.

Campanha de independência energética

A iniciativa também faz parte do movimento da Solfácil dentro da campanha Independência Energética, que, nos próximos meses, trará conteúdos focados em inversores híbridos e armazenamento de energia.

O objetivo é apoiar integradores na capacitação técnica e oferecer o suporte necessário para que façam a transição para esse novo momento do setor elétrico, ampliando oportunidades de negócio e fortalecendo sua atuação no mercado.