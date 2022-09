Você sabe o que são franquias home based? Veja como investir

Por Bússola

O mercado de franquias brasileiro é um dos mais estáveis. Continua, ano a ano, registrando crescimento. E o aumento no quarto trimestre de 2021, por exemplo, foi de 5%. O setor faturou R$ 53,9 bilhões em 2020. Em 2021, o faturamento foi de R $56,6 bilhões. Dados da ABF também indicam que todos os 11 segmentos de atuação da franchising tiveram resultados positivos no último ano, se comparado ao ano anterior.

Isso reflete em outro dado: uma alta de 9% no crescimento de unidades franqueadas em comparação ao ano de 2020. Além disso, de 2019 para 2021, o mercado de franquias gerou 3,9% mais empregos. Em 2021, o setor criou 1.411.319 postos de trabalho.

Buscando uma saída para o isolamento causado pelos altos índices de contágio por covid-19, tornou-se comum empresas optarem em investir em Franquias Home Based, onde não há a necessidade do franqueado possuir uma loja física ou quiosque, tornando-as uma opção de renda com menor investimento inicial.

Diferentemente de home office, onde o indivíduo atua apenas em sua casa, uma franquia home based se baseia em possuir a casa como base de uma franquia, porém possuindo a possibilidade de realizar seus negócios em outros ambientes, por exemplo: uma pessoa decide ser franqueado de uma loja de painéis solares. Ela não precisa, necessariamente, de um edifício ou construir uma loja física pois, dando os recursos necessários, é possível que esta pessoa consiga realizar o trabalho em casa e/ou levar o trabalho até a casa de algum cliente.

É isso o que faz a SolarPrime, empresa pioneira em instalação e suporte em painéis de energia solar, adota o mesmo modelo de franquia home based. O modelo fornecido pela permite que o franqueado possa iniciar o seu negócio próprio com baixo investimento e custo de estrutura, e ainda usufruir de todo o know-how de suporte da franqueadora.

Acompanhando o crescimento do mercado, o prazo do retorno do investimento de um franqueado da SolarPrime é em média de 3 a 12 meses. Mas, isso varia de acordo com o empenho e dedicação de cada um. A média mensal de atendimento é de 30 clientes por franquia, afinal, por se tratar de um produto de ticket médio alto, a venda é mais consultiva.

Samuel Rafael, é um franqueado e exemplo vivo de como a home based pode trazer bons resultados. "Estou na franquia há três anos. Fizemos uma pesquisa antes de adquirir a franquia e pude ver a quão séria e estruturada ela é. Os frutos eu colho agora, pois melhorei minha qualidade de vida e diretamente dos 10 funcionários que trabalham comigo, representando a maior do setor de energia solar” afirma.

Semelhante a Solarprime, a Brigadeiro.Com.Vc, uma empresa especializada na produção e venda de brigadeiros gourmet, que possuem como foco mulheres que desejam empreender para poder expandir sua franquia, apostando alto no Home Based.

A startup começou com uma aplicação de R$ 200 e com a ascensão do modelo home based, o empreendimento se espalhou por 11 estados do país e movimenta mais de R$700 mil, com 50 unidades abertas.

Luisa Casagrande, Co-founder e CMO da Brigadeiro, explica que a grande vantagem deste modelo são os baixos custos. O investimento inicial é mínimo e poupa o franqueado de gastar altos valores com aluguéis, por exemplo. Segundo Luísa, há mais tempo de dedicação ao trabalhar em casa. “Uma das maiores vantagens é que o modelo permite ter muito mais proximidade da família, facilitando a conciliação das responsabilidades de empreendedor com as de casa. Para empreender neste modelo, no entanto, ainda é necessário ter muita disciplina e dedicação.” declara.

Uma das franqueadas da Brigadeiro, Ana Melo Kido, diz que após 22 anos no mercado de trabalho formal, cansada de sua rotina, resolveu se arriscar no mercado informal e, assim, conheceu a Brigadeiro, onde encontrou o que considerava ser um trabalho mais leve.

“Encontrei a qualidade de vida que tanto procurava, pois hoje consigo conciliar o meu trabalho, passar mais tempo com minha família, praticar algum esporte, passear, estudar e programar melhor essas atividades. Mudei radicalmente minha carreira, mas estou muito feliz com essa decisão. Hoje tenho equilíbrio entre minha vida pessoal e profissional e estou totalmente realizada com isso”, afirma.

Levando em consideração o baixo custo de investimento e o retorno consideravelmente breve, ser um franqueado Home Based é um ótimo meio de trabalho para quem procura uma fuga da exaustiva rotina casa trabalho e trabalho casa.

