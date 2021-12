Veja o que cresceu em vendas nos shoppings no terceiro trimestre de 2021

De acordo com levantamento da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), 1.221 marcas inauguraram novas lojas em shoppings no terceiro trimestre deste ano, ficando atrás apenas do registrado no quatro trimestre de 2020, quando 1.297 marcas anunciaram inaugurações impulsionadas pela Black Friday e pelo Natal. Em comparação com o período anterior, que contou com 969 marcas inauguradas em centros de compras, a expansão foi de 26%.

No período, os segmentos que mais se destacaram em termos de expansão foram: alimentação e bebidas, que reuniu 23% das marcas; seguidos por vestuário (21%); artigos para o lar, decoração e presentes (6%); perfumaria (5%), calçados (5%), serviços estéticos (4%) e telefonia e acessórios (3%).

Entre as marcas que mais inauguraram novas unidades no segundo trimestre deste ano estão: Kekala Custom Picolé (alimentação e bebidas), Espaçolaser Serviços (serviços estéticos), Fini (alimentos e bebidas), Vialaser (serviços estéticos), KFC (alimentação e bebidas), Havanna Cafeteria (alimentação e bebidas), Ortobom (artigos do lar e decoração), Ótica Chilli Beans (óticas), Vivara (relojoaria e joalheria) e Bodylaser Serviços (serviços estéticos).

No período pesquisado (julho, agosto e setembro), o nível de vendas dos shoppings registrou uma alta de 32,6% em relação ao trimestre anterior. Quando comparado ao mesmo intervalo de 2020, o crescimento é ainda maior e chega a 54,4%.

“É muito positiva a evolução de marcas expandindo suas operações em shopping centers durante a pandemia. Atraídas por um ambiente em constante evolução, que confere segurança e conforto ao consumidor, este movimento vem contribuindo para o processo de retomada do setor rumo aos níveis pré-pandemia”, afirma Glauco Humai, presidente da Abrasce.

