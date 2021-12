Veja 4 mudanças para fazer na sua casa e começar 2022 com pé direito

A sua casa está de portas abertas para receber tudo que 2022 tem para oferecer? Todo início de ano, as pessoas criam metas, fazem listas de desejos e se enchem de esperança para que o novo ciclo seja melhor do que o anterior.

Essa fase de boas energias que circulam pelos primeiros dias do ano também pode ser reforçada por um lar inspirador e renovado, a partir de mudanças simples que podem fazer toda a diferença.

“Não é apenas a cor da roupa da virada que vai determinar como será este novo início. Mesmo que você não queira investir muito nessa preparação do seu lar doce lar, existem ideias simples, baratas e criativas capazes de transformá-lo”, diz Pamela Paz, CEO da Tuim, primeira empresa de móveis por assinatura do Brasil.

A executiva elencou para à Bússola algumas dicas para deixar o seu cantinho pronto para começar 2022 com o pé direito. Confira:

Desapegue

Antes de começar a organizar o seu lar ou até mesmo acrescentar novos itens de decoração, é necessário desapegar. Elimine tudo aquilo que já não faz mais sentido nem tem utilidade.

Segundo Pamela Paz, os imóveis estão cada vez menores, por isso, o ideal é priorizar apenas o essencial. Fica muito mais fácil decorar ambientes pequenos. “Os objetos tendem a estragar, sair de moda e perder sua utilidade, desta forma, precisam ser trocados, principalmente para dar lugar a novas ideias”.

Escolha objetos que destaquem o seu estilo

Os objetos de decoração são opções práticas para decorar o lar. Aposte em vasos, flores, abajures, quadros, almofadas, esculturas, nichos. Porta-retratos ou murais de fotos são opções bonitas para registrar memórias e, de certa forma, sentir-se acolhido em casa.

“Não existe nada mais pessoal e do seu próprio estilo do que fotos de pessoas especiais e de momentos inesquecíveis espalhadas pela casa. É possível comprar ou até mesmo, se preferir, fazer um mural. Opções incríveis é o que não falta”, diz a CEO da Tuim.

Organize o ambiente e troque alguns móveis de lugar

Uma boa organização do ambiente transmite mais aconchego e bem-estar, além de facilitar a identificação daquele objeto que está sobrando. Mudar os objetos de lugar também ajuda a movimentar a energia deles no lar.

“Geralmente quando trocamos algo de lugar, somos obrigados a organizar aquela estante bagunçada, a cômoda transbordando de peças sem uso ou até mesmo o armário da cozinha cheio de utensílios quebrados ou nunca utilizados. Isto facilita identificar e separar o que não faz mais sentido para o cotidiano e ajuda a manter o ambiente sempre organizado”, afirma a executiva.

Defina suas cores, texturas e estampas favoritas

As cores são poderosas, principalmente no que se refere à energia. Elas têm o poder de transmitir sensações e garantir significado aos ambientes. Monte uma lista de cores, texturas e estampas prediletas antes de escolher quais serão os novos móveis ou objetos de decoração. Estes elementos ajudam na criação da identidade do novo lar.

“Definir qual identidade se pretende transmitir neste novo ciclo é uma saída para entrar no novo ano com o pé direito. Tons claros somam à iluminação do cômodo, em contrapartida, cores fortes demonstram um ar mais vibrante e muito alegre”, diz Pamela Paz.

