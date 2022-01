Os principais objetos de decoração para casa em 2022

Como será 2022? Depois de uma fase tão conturbada, as pessoas estão tentando voltar à sua normalidade. Elas olham para o futuro e projetam como desejam que seja a vida.

Por conta desses pensamentos, ideias e sentimentos vêm à sua mente. Isso tudo é, então, traduzido em projetos de design. Assim surgem as tendências. E quanto mais pessoas as admiram e seguem esses objetos de decoração, mais crescem as modas.

Enfim, se você deseja saber o que será moda casa em 2022, recomendamos que leia o texto a seguir. Fique por dentro de tudo que possa ajudar a deixar mais bonitos os ambientes da sua casa, atendendo melhor ao gosto e às necessidades da vida moderna.

Cores, brilhos e planos

2022 chega com algumas propostas bem diferentes para decoração de interiores. Alguns sons que vinham como tendência para casa nos últimos anos são abandonados e, no lugar, é esperada a utilização de uma paleta em cores mais expressivas. Todas elas devem representar diferentes sentimentos que as pessoas têm com relação ao futuro.

Um pouco de medo e incerteza, desejo por mudanças, necessidade de momentos mais alegres e vontade de resgatar velhas práticas abandonadas do passado. É uma mistura de nostalgia, olhar visionário e esperança.

Então podemos esperar para o ano que vem decorações que tenham cores como amarelo-claro, verde e azul escuros, violeta e diferentes tonalidades de terra.

Misturado a isso, e mais uma vez diferente da moda dos últimos anos, nós temos os elementos dourados para encher de boas energias os ambientes habitados. Por fim, existe também um desejo muito grande de acrescentar dinamismo e movimento às decorações, por isso o uso de peças multifacetadas em diferentes cenários.

Elementos rústicos e em objetos naturais

O primeiro estilo de decoração que podemos citar e que será tendência em 2022 é o rústico moderno.

Neste caso, veremos vários ambientes construídos em imóveis de zonas urbanas compostos por peças feitas em materiais naturais sem pintura, com bordas sem acabamento, transmitindo o visual mais bruto. E, ao mesmo tempo, formando um mix muito interessante com objetos fabricados em materiais, como metal e vidro, criando um lindo contraste.

Nem precisamos dizer que, mais uma vez, a madeira natural terá grande protagonismo na decoração.

Mais do que nunca, existe uma maior consciência dos profissionais de que é urgente a necessidade de preservação do meio ambiente.

Por isso, a utilização deste material será feita de forma muito consciente e apresentando soluções mais ecológicas, como o reaproveitamento ou a reciclagem, e também a utilização de materiais provenientes de áreas de reflorestamento.

Linhas orgânicas e a arte retrô anos 60

A junção de tudo que as pessoas pensam hoje do futuro e também que tudo que elas sentem falta do passado faz com que a moda 2022 traga de volta o estilo dos anos 60.

Nesse sentido, veremos muitas decorações bastante coloridas - elementos em única cor dentro da paleta citada anteriormente. Mais uma vez, será bastante explorada a textura de madeira, assim como se via nos trabalhados em fórmica dessa década. E, por fim, móveis e revestimentos em linhas orgânicas.

Conceito minimalista e a cultura oriental

Outro pensamento consequente de tudo que vivemos nos últimos anos é de que não precisamos de muito para viver confortavelmente. Isso combina com o conceito minimalista de decoração. Por isso, muito do ensinamento dos estilos de decoração clean e escandinavo devem se repetir agora em 2022.

Contudo, curiosamente, a moda do ano que vem deve trazer também traços de uma decoração inspirada no estilo de vida oriental, bastante preocupado com a saúde e bem-estar, é o estilo japandi.

São características deste modelo de decoração elementos em tons neutros; móveis em acabamento liso e linhas retas; uso de madeira natural em tom claro; uso de diferentes peças feitas em material natural; muitos vasos de plantas; e luz natural em abundância.

Manifestações sociais e o movimento boho

Nesta última parte do texto, propomos uma união de tudo isso que foi dito nos tópicos anteriores. Por exemplo, esse olhar para o passado; a preocupação com o bem-estar; as referências de diferentes culturas, como a oriental; e ainda há necessidade de dar o seu toque pessoal aos ambientes habitados.

Este é o resumo da moda casa 2022 e também são as características de uma decoração em estilo boho. Ou seja, esse é mais um estilo que estará em alta no ano que vem. E ele deve trazer consigo peças artesanais feitas em crochê ou macramê, como tapetes e almofadas - em cores como verde-oliva, marrom, laranja-escuro ou mostarda, dentre outras.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.