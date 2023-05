Uso de assinaturas digitais cresce 48% no primeiro trimestre de 2023

Com o aumento do comércio digital e as empresas buscando novos modelos de execução de processos para otimizar suas demandas diárias e reduzir custos, recursos como as assinaturas digitais têm ganhado espaço no mercado. A adoção dessas soluções não visa somente os custos, mas também a oferta de maior segurança às companhias.

Neste sentido, tem crescido a adoção de outros recursos para garantir a autenticidade das pessoas nos meios digitais. De acordo com dados da Associação Nacional de Certificação Digital (ANCD) de março deste ano, por exemplo, foram emitidos 874.714 certificados digitais, um recorde.

O certificado é uma forma não só de autenticação, mas também de garantir maior proteção ao público na autenticidade de documentos, assim como a assinatura eletrônica. Segundo dados divulgados pela D4Sign, plataforma de assinatura eletrônica e digital, o número de pessoas e empresas que adotaram a tecnologia de assinaturas digitais cresceu 48% no primeiro trimestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior.

Quais são as vantagens das assinaturas digitais?

"As assinaturas digitais revelaram-se uma solução eficiente para combater as fraudes eletrônicas, pois garantem a autenticidade dos documentos e a identidade das pessoas envolvidas no processo", afirma Rafael Figueiredo, CEO da D4Sign. "Com a assinatura digital, é possível ter um alto nível de segurança nas transações eletrônicas, reduzindo a exposição das empresas a fraudes, evitando prejuízos e aumentando a confiança dos clientes", diz.

Após a aceleração dos processos digitais como resultado da pandemia, período no qual a D4Sign cresceu 400% em faturamento, as assinaturas eletrônicas mantiveram uma trajetória ascendente no decorrer dos últimos anos. Como resultado disso, a quantidade de envios de documentos acompanha essa tendência com o aumento de aproximadamente 50% neste primeiro trimestre de 2023, comparado com o mesmo período no ano passado.

“O avanço das assinaturas digitais no ambiente de negócios já era um movimento esperado, sobretudo pela questão da segurança, que sempre foi um ponto de grande importância para as empresas. Neste sentido, é lógico adotar soluções mais seguras e resistentes a fraudes”, declara.

E as assinaturas oferecem diversas vantagens neste sentido, como a possibilidade de autenticar documentos de múltiplas formas. No caso da D4Sign, a startup oferece até 14 pontos de autenticação. "Cada negócio tem suas próprias particularidades e podem exigir formas distintas de autenticação que vão desde uma selfie a um Pix ou token SMS, por exemplo", afirma.

O executivo aponta, ainda, que, seja pela necessidade de assegurar maior proteção aos processos e as pessoas, ou apenas para otimizar o trabalho e reduzir custos, é certo que o modelo de assinaturas deve seguir em crescimento, substituindo o modelo tradicional de assinaturas em papel. “É mais seguro, prático e econômico, além de inovador. Com a tecnologia, as empresas podem garantir a autenticidade dos documentos e a identidade das pessoas envolvidas no processo, além de proporcionar praticidade e agilidade aos processos empresariais”, diz.

