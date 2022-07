Unimed-Rio promove trilha no Bico do Papagaio neste domingo

A Unimed-Rio realiza neste domingo, 24, às 7h, mais uma etapa no programa Trilha Zen, desta vez no Bico do Papagaio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no sábado, pelo aplicativo da Mude.

O ponto de encontro será na Lagoa Rodrigo de Freitas em frente à rua Garcia D'Ávila e, de lá, o grupo partirá junto até a Floresta da Tijuca. Para começar, será feita uma parada na Cascata Taunay para uma meditação ao som da cachoeira. Logo após, o grupo segue até o Bom Retiro, local onde iniciará a trilha do Bico do Papagaio.

A trilha tem uma inclinação razoavelmente leve e, em determinados momentos, algumas descidas cortando um belo vale. Em aproximadamente 2 quilômetros de caminhada chega-se a uma clareira, onde há uma bifurcação, à esquerda, para o Pico da Cocanha e à direita, o Bico do Papagaio. Os 300 metros finais mudam completamente o visual da trilha, em uma ascensão quase vertical.

O aclive fica muito acentuado e transforma-se em uma trilha onde será necessário subir em pedras altas, segurar em raízes de árvores, porém em alguns lugares existem vergalhões presos na pedra para auxiliar na subida e uma escada para aliviar um pouco a intensidade a reta final. O fim da escada, quase no topo, fará toda a aventura valer a pena, e os participantes poderão aproveitar o visual belíssimo do local.

