Estimular a atividade física entre os colaboradores aumenta a produtividade

Por Pedro Kauffman*

Para o recrutamento de candidatos de alta performance e manutenção deles na equipe, torna-se essencial que a empresa ofereça benefícios que vão além dos direitos estabelecidos por lei. Pense na vida do colaborador de forma integral, principalmente na qualidade de vida.

Os candidatos, de olho no crescimento profissional, já entenderam o próprio poder de escolha e utilizam isso para selecionar ambientes saudáveis e com um plano de carreira sustentável.

O EVP — Employee Value Proposition ou "Proposta de Valor ao Empregado" — é um agente definitivo para consolidar a cultura organizacional, que é a maneira como os funcionários e o mercado percebem a sua marca. Análises provaram que uma boa cultura organizacional pode colocar o negócio a que se dedica em evidência, atrair bons talentos e também servir de reforço para reter aqueles bons profissionais que já estão na empresa.

Diante disto, as corporações têm utilizado o EVP para atrair candidatos mais alinhados com a cultura organizacional do negócio e mantê-los engajados e interessados. No conjunto de medidas que visam oferecer vantagens competitivas aos colaboradores, incluem-se benefícios que apostam na atividade física como motriz do bem-estar.

Estimular a prática de atividade física é uma tendência de corporações que olham para o funcionário de forma global. Os benefícios da prática de uma atividade física são óbvios e impactam diretamente no ambiente profissional. Especialistas em RH atestaram as vantagens com ganho no resultado, na produtividade, na economia e no lucro. Os empregadores já perceberam essa relação e se mexem para oferecer opções para que seus funcionários se interessem e sejam captados por algum exercício.

Estudos indicam que a interação entre empregado e empregador fica mais justa e transparente quando há investimento em qualidade de vida. Reunir pessoas com o propósito de realizar atividades físicas e lúdicas contribui para moldar um relacionamento de confiança, que vai além da conexão profissional. Um ambiente de trabalho fluido tem papel fundamental no bem-estar do colaborador.

Dados apontam que a sinistralidade média no plano de saúde é 30% menor entre os funcionários que adotaram uma vida mais ativa em relação aos colaboradores sedentários. Os benefícios de treinos online têm maior adesão por atingir um percentual mais significativo de colaboradores.

Estudo feito com 200 pessoas pela Universidade de Bristol, do Reino Unido, mostrou o impacto imediato dos exercícios físicos sobre a produtividade. A pesquisa avaliou as pessoas um dia com atividade física e outro sem. Os resultados foram positivos: nos dias de treino, os participantes mostraram poder maior de concentração de 21%; 41% mostraram maior motivação para trabalhar e 25% terminaram o trabalho antes do tempo.

A versatilidade do trabalho em home office, impulsionou a praticar exercício online seja em casa ou em área de convivência, desta forma, perder peso, ganhar massa e ficar em forma com o corpo e mente são ações que podem fazer parte da rotina de qualquer pessoa, sem precisar ir até uma academia em horários alternativos, por exemplo.

Os apps e serviços disponíveis no mercado se moldam à necessidade, como uma espécie de personal trainer, apontando quais exercícios devem ser realizados de acordo com o perfil do usuário.

Estudos apontam que o mercado de apps voltados para atividades físicas projeta crescimento de 24,3% até 2030, de acordo com a Allied Market Research. O levantamento ainda indica que o Brasil já ocupa o quarto lugar no ranking de volume de downloads, com mais de 10 bilhões de descarregamentos de aplicativos ao ano.

O empregador de visão cuida da qualidade de vida e do bem-estar de seus colaboradores. Com esse tipo de atitudes, o RH e a gestão criam experiências valiosas para o funcionário. O alinhamento entre o perfil institucional e as características de seus colaboradores permitem que ambos se beneficiem das ações, e com isto, os funcionários devolvem à empresa a sensação de bem-estar e equilíbrio.

Como vimos, investir em um EVP estratégico é uma maneira de ter um ambiente de trabalho mais produtivo e saudável, econômicos e eficientes. Com certeza vale a pena proporcionar boas experiências e benefícios para o patrimônio mais precioso de qualquer negócio, o capital humano

*Pedro Kauffman é fundador e CEO da Healthtech Fit Anywhere

