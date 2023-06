Uncover cria primeira plataforma de análise de ROI com integração de dados

A Uncover, martech pioneira especializada em ciência de dados para o setor de publicidade, anuncia a primeira plataforma brasileira que faz avaliação integrada de ROI em tempo real. Unindo todos os dados do marketing em um ecossistema único, a plataforma consegue acelerar as vendas de grandes empresas, unindo esforços online e offline. Com um modelo de resultados imediato, a startup oferece um plano de mídia estratégico ao cliente, detalhando as projeções de investimento e previsão de vendas para cada negócio.

Por meio de uma inteligência artificial proprietária, a Uncover tem como principal objetivo preencher uma lacuna atual do mercado: a capacidade de integrar todos os esforços de marketing em um ecossistema único, e otimizar estes dados em alta frequência com modelagem preditiva.

Estratégia

Fundada em 2021 por Daniel Guinezi (CEO), Matheus Guinezi (COO) e Georges Boris (CTO), a Uncover visa a aproximação de setores estratégicos dentro das empresas que muitas vezes não se comunicam, viabilizando a identificação de oportunidades com muito mais facilidade e agilidade – seja ela uma economia de mídia ou a antecipação de uma alta sazonal. Uma vez conectada, a plataforma atualiza os modelos de forma automática, periodicamente, tornando o processo mais simples e eficaz. A fim de anunciar a novidade, a martech realizará uma live de lançamento no Linkedin, no dia 27 de junho, às 18h, para apresentar a plataforma, com um case de sucesso da empresa.

“Queremos ser a solução que toda grande empresa precisa para extrair o máximo de valor dos seus dados, ampliando a governança sobre investimentos de mídia e acelerando a tomada de decisão”, afirma Daniel Guinezi, CEO da martech. “Temos marcas relevantes hoje no mercado, trabalhando com operações de mídia que não se comunicam. Para treinarmos modelos de IA que funcionem, precisamos primeiro fazer a lição de casa e integrar todos os esforços de marketing em um único ecossistema. A partir daí, é possível começar a falar em inteligência preditiva.”

Com grandes nomes em sua carteira, como Santander, Oi, Nubank, Globo e Kroton, a Uncover encontrou, nos maiores compradores de mídia do Brasil, uma oportunidade de se destacar. No board da companhia, integram alguns dos nomes mais importantes do país na área de tecnologia e mídia, como Marcelo Lacerda (Terra, Bornlogic, FBiz) e Gal Barradas (BETC Havas, FBiz). “A inteligência artificial permitiu transformarmos o processo lento de marketing mix modelling em uma máquina poderosa para geração de resultados, que pode impactar o negócio de grandes a médios anunciantes”, diz o CEO.

