TRENDS: Blockchain e a inovação no marketing digital

Por Alexandre Loures e Flávio Castro*

Uma das indústrias que mais inovam no mundo, em relação à tecnologia, é a indústria do marketing digital e é neste cenário que a blockchain está entrando com mais força, prometendo inaugurar uma nova era.

Blockchain é a tecnologia que garante a segurança das transações de criptoativos. Funciona como se fosse uma rede pública de registros. Para entender melhor, é só pensar em um monte de blocos, cada um carregando dados de transações. O que a difere é que cada informação colocada em um bloco — isso acontece de forma linear e cronológica —, gera uma espécie de impressão digital única, o que anula a possibilidade de fraudes.

Além da evidente segurança que a tecnologia oferece, esse sistema eletrônico elimina a necessidade de terceiros, deixando as transações mais transparentes e diretas, o que também elimina intermediários entre criadores de conteúdo e usuários.

Com isso, é possível coletar dados incorruptíveis de clientes e criar campanhas muito mais direcionadas e inovadoras.

De olho nessas vantagens, a Bolsa de Valores do Brasil quer investir nessa tecnologia e já prevê uma grande possibilidade de novos negócios.

Esse também é o caso do Corinthians que lançou sua criptomoeda e ganhou patrocínio de Mercado Bitcoin.

O clube inova viabilizando novos modelos de engajamento com a torcida e gerando novos negócios.

No Web Summit que aconteceu em Lisboa e terminou no último dia 5, o fundador da blockchain, Nicolas Cary, afirmou: “Hoje as finanças são baseadas em um trabalho de nove horas por dia, cinco dias por semana. Enquanto isso, o mundo das criptomoedas funciona 24 horas por dia. A indústria financeira é local, enquanto a cripto é global. Vamos ver esse recurso tomar conta de cada setor”.

O tamanho do mercado de entretenimento e publicidade deve atingir cerca de 13 bilhões de dólares em 2028.

Os profissionais de marketing que quiserem liderar o mercado, terão que adotar medidas para garantir vantagens significativas em relação aos seus concorrentes.

A estrada da blockchain ainda está sendo construída mas, em breve, se transformará em uma longa e veloz rodovia.

O melhor a fazer é planejar, projetar e construir.

Já comece a pavimentar esse asfalto porque quem não fizer, vai comer poeira.

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios da FSB Comunicação

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a Exame. O texto não reflete necessariamente a opinião da Exame.

