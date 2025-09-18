Bússola

Transformando EPI em peças de moda, construtora e ONG miram desenvolvimento socioeconômico no Pará

 Obra apoia projeto social que gera renda e oportunidades para mulheres em situação de vulnerabilidade, estimulando economia circular

Colaboradora da AG utilizando uma das bolsas feitas pelo projeto (AG/Divulgação)

18 de setembro de 2025

Por meio de parceria com a iniciativa Lixoxiki, a CONSAG avança sua agenda ESG promovendo a transformação de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que seriam descartados em peças de moda sustentável.

A construtora, parte do Grupo Andrade Gutierrez (AG), vê na parceria a oportunidade de gerar renda e promover a inclusão social de mulheres em situação de vulnerabilidade.  

A Lixoxiki, coordenada pela engenheira ambiental Ivonethe Cordeiro, atua há 15 anos na região, abrangendo Barcarena, Itaituba, Santarém e Manaus. O projeto foca na reutilização de resíduos têxteis, transformando-os em novos produtos e, assim, minimizando o impacto ambiental. 

"O material que seria descartado ou incinerado vira um produto sustentável. Essa é a nossa forma de gerar um impacto positivo social e ambientalmente", diz Cordeiro.

Projeto de impacto social

A parceria é se enquadra em iniciativas de estímulo à economia circular e a práticas sustentáveis, que englobam ações de responsabilidade socioambiental corporativas. Os materiais das obras da CONSAG são doados limpos à Lixoxiki para, posteriormente, serem desmontados e reutilizados na confecção das peças.

A Lixoxiki concentra seus esforços na capacitação e empoderamento feminino. O projeto oferece treinamentos de corte e costura, montando ateliês em centros comunitários e associações de bairros. 

Mulheres da comunidade aprendem a confeccionar bolsas, sacolas, ecobags, tapetes, ecojoias e jogos de banheiro, que são comercializadas pelas próprias artesãs, gerando uma fonte de renda significativa para o contexto socioeconômico em que vivem.

A iniciativa atende e transforma a realidade de mulheres em vulnerabilidade, incluindo vítimas de violência doméstica e sexual, aquelas abaixo da linha da pobreza e as encaminhadas pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) para interação social. 

"Através do material doado, conseguimos apresentar perspectivas para essas mulheres que, aprendendo a costurar, podem ganhar autonomia e ter sua dignidade", ressalta Cordeiro. A transformação proporcionada pela Lixoxiki tem um impacto direto e visível na vida das participantes.

E também de impacto ambiental positivo

Estima-se que cerca de 1.800 uniformes poderiam se tornar resíduos da obra. Até junho deste ano, a parceria já contribuiu com a reutilização de 600 kg de uniformes, 20 kg de lona, 80 kg de capacetes e 120 kg de botas de couro. Essas ações resultam em uma estimativa de 288 kg de CO2e evitados por mês, estimando-se 3,46 toneladas de CO2e evitadas por ano.

A ideia para o reaproveitamento dos uniformes surgiu no “Programa de Ideias”, uma iniciativa interna que promove o engajamento dos times nos temas de inovação, qualidade e sustentabilidade. 

"Estamos muito felizes com esta parceria que não só minimiza nosso impacto ambiental, mas também cria um legado social duradouro em Barcarena, refletindo também o nosso compromisso em construir um futuro mais sustentável e equitativo para as comunidades onde operamos”, destaca Jemis Antonio, gerente da AG responsável pela obra.

A Coordenadora de Meio Ambiente Karla Cristina complementa que a iniciativa cria um senso de valor entre os próprios funcionários da CONSAG: "é gratificante para os nossos colaboradores saberem que os seus uniformes são reaproveitados e geram renda para a comunidade, exercendo o espírito de dono e a responsabilidade no cuidado com os recursos da empresa".

 

 

 

