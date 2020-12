Tendências de PR para 2021: o que você precisa saber?

Chegamos em dezembro. Um ano turbulento, de muitas transformações na sociedade e que vão impactar diretamente os negócios.

Nem precisamos dizer que, com a pandemia, o trabalho de PR virou uma das prioridades do mercado. Isso porque o período ressaltou a importância da reputação, visibilidade e relacionamento entre marcas e seus clientes. Por isso, nesta edição reunimos as principais tendências para o mercado de Relações Públicas em 2021.

Em primeiro lugar, precisamos falar sobre os pilares sociais e culturais que ganharam ainda mais importância, levando marcas a abraçar propósitos de forma estratégica e adotando a chamada Comunicação de Causas. O mundo nunca mais será o mesmo, e o compromisso com a transparência, inclusão e empatia deve ser prioridade dentro das empresas.

Dentro desse contexto, vemos uma outra onda crescendo no mercado do marketing de influência. Veremos cada vez menos influência exercida por celebridades e grandes perfis, e cada vez mais o que chamamos de nova influência. Nano e microinfluenciadores, mostrando a vida real e a preocupação com conteúdo de relevância, informando, educando e oferecendo informações de utilidade pública.

E, claro, não poderíamos deixar de falar sobre a aceleração digital e a grande transformação desse mercado em apenas um ano. Inteligência artificial, cibersegurança e dados serão os novos protagonistas dos próximos anos. O trabalho de PR será cada vez mais estratégico e pautado em performance, previsão e inteligência de mercado para traçar ações mais assertivas.

E então? Você está preparado para 2021?

*Sócios-diretores da FSB Comunicação

