Rede de Profissionais Negros e FDC organizam evento para apresentar edital de Bolsas 2024

A Fundação Dom Cabral (FDC), escola de negócios, tem 47 anos de história. Desde a sua fundação, muitos dos profissionais que passaram pela instituição se tornaram líderes em seus setores. Se voltando para questões da diversidade no mundo corporativo, a FDC reuniu ex-alunos e exemplos de liderança diversa num evento único.

O encontro para apresentar o Edital do Programa de Bolsas de Estudos aconteceu na semana passada e foi o primeiro na história da instituição. O evento, realizado em São Paulo e organizado em parceria com a Rede de Profissionais Negros, teve como palestrante Wagner Cerqueira, professor convidado da FDC e líder da Rede, com uma fala sobre “Empoderamento e lugar de privilégio”.

“É a primeira vez que acontece essa troca para divulgar o programa de bolsas de estudo e apresentar a oportunidade para 2024. Fizemos questão de organizar o encontro para explicar como é realizado todo o processo, explicando desde o preenchimento da ficha até os perfis de cada um dos cursos. Temos um cuidado muito grande ao avaliar cada inscrição”, comenta Fabíola Carla, assistente social e responsável pela seleção e identificação de potenciais candidatos e parcerias para o Programa de Bolsas na Fundação Dom Cabral.

Promovendo líderes e um futuro diverso

A conversa apresentou os detalhes sobre o Programa de Bolsas da FDC para 2024, que lançou o edital na segunda-feira, dia 6 de novembro. Para concorrer ao benefício para o próximo ano, o candidato precisa preencher a ficha de inscrição até o dia 21 de novembro. Os cursos se iniciam a partir de fevereiro de 2024.

“Eu já fui bolsista na FDC e hoje tenho orgulho de falar sobre a importância que esse curso teve na minha vida. A partir do momento que entramos na Fundação Dom Cabral, precisamos estar conscientes do impacto que terá em nossa trajetória. Podemos absorver o melhor de educação e networking e ainda impactar a vida de quem está aqui, que muitas vezes não têm acesso à nossa realidade”, pontua Wagner Cerqueira.

Tamara Braga, CEO da DiverCidade, participou do encontro e comentou como a diversidade é um negócio para as empresas. Tamara já foi bolsista da FDC e incentiva na busca pelo benefício “Durante meu curso, eu questionava muito e isso estimulou todos ao meu redor a estudarem diversidade também. Então é muito importante ter representatividade nas bolsas, além de aprender e fazer networking, temos o poder de transformar os espaços”, comenta.

O Programa de Bolsas da Fundação Dom Cabral

A concessão de bolsas de estudo é tradicional dentro da Fundação Dom Cabral e cresceu nos últimos anos. Em 2023 foram concedidas mais de 80 bolsas para os Programas Próprios da FDC. Além da capacidade financeira do candidato, a FDC considera também seu histórico de contribuição ao desenvolvimento da sociedade.

A iniciativa, liderada pela Educação Social da Fundação Dom Cabral, garante bolsas de até 100% para os Programas da FDC de Pós-graduação (Especialização, Mestrado e MBA) e de curta e média duração.

Por meio da Educação Social a FDC está comprometida em ampliar oportunidades para reduzir a desigualdade e promover o desenvolvimento social no país. “Atuamos com foco em três pilares: jovens em situação de vulnerabilidade, empreendedores populares e organizações sociais. E a concessão de bolsas é essencial para ampliar o acesso à educação. Por meio de parcerias com empresas comprometidas com as mesmas questões, queremos aumentar o número de bolsas oferecidas”, pontua Ana Carolina Almeida, vice-presidente de Educação Social da Fundação Dom Cabral.

Por meio do Programa, a Fundação Dom Cabral conta atualmente com 90% de participantes bolsistas que se autodeclaram pretos e pardos e 82% mulheres, presentes em diversos cursos oferecidos pela FDC, desde programas abertos de curta e média duração a cursos de pós-graduação, MPA (Mestrado Profissional em Administração) e Executive MBA.

Além dos cursos próprios, o Programa de Bolsas da Fundação Dom Cabral também concede oportunidades de Graduação e Ensino Técnico em parceria com outras instituições de ensino, ampliando o acesso à educação em diferentes momentos de formação. Pessoas com o compromisso de impactar positivamente a sociedade estão entre os principais critérios para avaliação na concessão de bolsas.

