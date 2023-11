Para Black Friday, Inter e Granito lançam solução que transforma celular em maquininha de pagamentos

A Black Friday e o Natal são as datas mais esperadas pelos comerciantes e a temporada de 2023 já está impulsionando a economia. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), as compras da Black Friday devem movimentar R$ 15,5 bilhões neste ano. Uma boa fatia desse bolo será transacionada por meio de máquinas de pagamento e também por celulares. Em um movimento estratégico alinhado à evolução do mercado de meios de pagamento, cada vez mais digital e acessível, o Inter e a Granito Pagamentos lançam, em parceria, uma ferramenta com a tecnologia conhecida como tap on phone, que permite transformar o smartphone em maquininha de pagamentos por aproximação.

A maquininha no celular está disponível para aparelhos equipados com tecnologia NFC com sistema operacional Android na versão 10 ou superior. O objetivo da ferramenta é entregar mais comodidade e mobilidade, principalmente para os empreendedores. Ela permite a ampliação do atendimento aos clientes, prevenindo filas em épocas de maior fluxo no comércio, por exemplo.

A solução aceita cartões de crédito e débito das bandeiras Visa, Mastercard e Elo, que possuem NFC, além de pagamentos de carteiras digitais (Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay) via celular e relógio smart. A novidade tap on phone estará disponível para todos os clientes do Inter e da Granito Pagamentos, incluindo Pessoas Físicas. Com a nova função será possível receber pagamentos de até R$ 200 e para acessar a ferramenta é necessário pedir o credenciamento pelo Super App do Inter.

Desenvolvida com tecnologia própria pela Granito Pagamentos, as transações são realizadas diretamente pelo Super App do Inter. A ferramenta não tem custo de contratação e segue a mesma política de taxas das demais modalidades. “A tecnologia tap on phone tem um grande potencial para reduzir custos e otimizar a experiência de pagamentos, além de garantir segurança para as transações. Essa é uma novidade que traz o DNA de inovação do Inter e chega para democratizar a jornada dos nossos clientes, eliminando barreiras para impulsionar negócios”, disse Ray Chalub, COO do Inter.

Complementando o ecossistema digital do Inter

"Essa é mais uma solução de pagamento de última geração que a Granito oferece para empresas de todos os tamanhos, ajudando-as a atender às crescentes demandas dos clientes e aprimorar a eficiência operacional”, afirma Henrique Capdeville, CEO da Granito.

Para o executivo, outro grande benefício é que o tap on phone é uma solução adicional, que dispensa a necessidade de adquirir mais um terminal físico de pagamento para o estabelecimento, pois permite ao lojista acessar o aplicativo e realizar as transações de forma segura usando apenas o seu celular, proporcionando mais mobilidade e conforto nas transações. “Estamos entusiasmados em trazer mais essa inovação para atender às expectativas dos clientes por experiências de pagamento convenientes e ágeis, diminuindo o tempo de espera para a finalização da compra. O tap on phone irá somar a operação das lojas e ajudará a prevenir filas em épocas de maior fluxo no comércio, como o Natal, por exemplo.”

A novidade complementa o ecossistema digital do Inter como um diferencial entre suas soluções para os empreendedores, ao agregar tecnologia e simplificação. Por ser o primeiro Super App PJ do Brasil, o Inter possui diversos produtos e serviços voltados para os empreendedores, como Pix gratuito e ilimitado, pacotes de boletos gratuitos, antecipação de recebíveis, folha de pagamento, global account business, entre outros.

