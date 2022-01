Startup que liga cozinheiros leva cem mil refeições à população vulnerável

A Eats for You, startup que conecta donas e donos de casa que amam cozinhar com pessoas que querem garantir uma alimentação caseira, anuncia que atingiu a meta de cem mil refeições doadas em 2021 à população em situação de vulnerabilidade nas ruas da grande São Paulo. A campanha #100MilSemFome, que teve início em abril do ano passado, chegou ao fim em dezembro, com distribuição de refeições na região de Barueri, em São Paulo.

Só nesta última semana da ação, mais de nove mil marmitas foram doadas. Os cozinheiros e cozinheiras da plataforma estiveram envolvidos na produção destas refeições ao longo do ano e receberam, em média, mais de R$ 3.700,00 por mês.

“Ficamos muito felizes em cumprir nossa meta e ajudar diretamente tantas pessoas, mas, ao mesmo tempo, ficamos muito tristes em saber que, em um país rico como o nosso, este tipo de ação ainda se faz necessária devido a absurda desigualdade social em que vivemos”, declara Nelson Andreatta, CEO e cofundador da Eats for You.

Segundo o CEO, poucas coisas são mais desesperadoras para chefes de família do que não ter uma fonte de renda. E para a Eats for You, saber que com apoio de inúmeros parceiros, foi possível viabilizar que mais de cem mil pessoas não dormissem com fome e que dezenas de famílias mantivessem uma renda básica que garantisse segurança em um momento tão difícil foi fundamental.

Um dos apoiadores desta campanha foi uma unidade de negócio da Alelo, a Pede Pronto. “Quando a Eats For You nos apresentou a campanha, pensamos imediatamente em uma forma de potencializar os resultados para alcançar ainda mais pessoas que precisam de ajuda. Unimos esforços para cumprir nosso papel social”, diz Márcio Alencar, diretor de Estratégia Digital, Marketing e Negócios da Alelo.

A BRF, companhia de alimentos, através do Instituto BRF, doou para a ação 9,5 toneladas de proteínas. “Fomentamos o empreendedorismo como uma alavanca para ampliar a inclusão social e nos conectamos com a Eats For You tanto por esta causa quanto pelo combate à fome e ao desperdício de alimentos, por isso a parceria faz tanto sentido”, afirma Barbara Azevedo, gerente de investimento social do Instituto BRF.

Além desses, a campanha #100MilSemFome teve o apoio de diversas empresas que foram fundamentais para que a ação atingisse a grande marca de cem mil refeições doadas. São elas: RedeRua, Ecopack, Veloe, Unilever, Chediak Advogados, Guadalupe Viagens, Hello Fan, grupo Primo Rico, GVAngels, Rewood, Malka, NMais, entre outras.

“A Eats for You nasceu do desejo de impactar positivamente a vida de muitas pessoas, gerando renda formal e levando alimentação de qualidade e preço justo para o trabalhador brasileiro. A pandemia de covid-19 impactou fortemente o nosso modelo de negócio, mas conseguimos nos reinventar. Além disso, o foodbank, que começou como uma campanha, agora se torna um canal permanente da nossa empresa”, diz o CEO.

