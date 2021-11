Startup DealWall abre mercado pré-lançamento de imóveis para o varejo

A DealWall, startup criada por executivos do setor imobiliário, vai abrir uma nova forma de investimentos no segmento, permitindo que qualquer investidor possa acessar uma das fases mais rentáveis do empreendimento, que é o período pré-lançamento, normalmente restrito a fundos de investimento ou grandes investidores. Os investimentos poderão ser feitos a partir de R$ 250 mil. A plataforma DealWall entrará no ar a partir deste mês.

Na plataforma DealWall, o investidor poderá escolher o produto imobiliário com maior aderência ao seu perfil, seja ele residencial, comercial (salas), corporativo, nas incorporações ou lotes (residencial ou comercial), nos desenvolvimentos horizontais. A plataforma terá âmbito nacional e internacional, de forma que não residentes poderão investir em empreendimentos disponíveis no Brasil.

Os incorporadores disponibilizarão seus empreendimentos na plataforma com dados relevantes da empresa, do produto, da localização, do projeto e farão o lançamento da oportunidade através de um vídeo, que ficará acessível para outros investidores que visitem o site após o evento.

Será disponibilizado um número determinado de cotas para cada empreendimento e cada cota equivalerá a uma quantidade de metros quadrados. O investidor poderá adquirir uma ou mais cotas. Ao final, terá como retorno uma quantidade de metros quadrados no empreendimento escolhido, podendo optar em ficar com unidade autônoma, ou obter uma fração dos resultados de venda dos metros quadrados adquiridos.

Através da plataforma, a DealWall fará conexões P2P (Peer to Peer) entre o incorporador e o investidor.

“O investimento será feito de forma rápida, segura e com excelentes retornos para as partes”, afirma Saulo Nunes, executivo com longa experiência no setor imobiliário e CEO da DealWall.

As oportunidades de investimentos estarão disponíveis em “cards”, com as informações necessárias para avaliação do Investidor. Para apresentação das oportunidades, a DealWall disponibilizará sua equipe, que fará um atendimento pessoal ao investidor, via plataforma, com horário escolhido, oportunidade para tirar todas as dúvidas, avaliar riscos e retorno.

Segundo Saulo, a DealWall vai atuar também para validar os projetos, conferindo os dados e estudos de viabilidade do empreendimento. Esse serviço se soma à capitalização na fase em que os incorporadores mais necessitam de capital, que é a de pré-lançamento.

Além de Saulo, participam da startup Henrique Oliveira, cofundador e também executivo com larga experiência no setor, os advogados especializados no segmento imobiliário Camilo Chodraui e Rodrigo Tambuque, além da Urban Systems, empresa que atua há 22 anos no ramo e tem projetos em mais de 800 cidades no país. A DealWall terá também como uma das sócias uma DTVM, que fará a captação dos investidores de varejo.

