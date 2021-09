Simpress prevê ultrapassar R$ 1 bi de faturamento com outsourcing

A demanda por equipamentos de TI continua aquecida e o modelo do outsourcing (terceirização) tem sido a opção adotada por empresas de todos os tamanhos e segmentos da economia. Com isso, a Simpress lidera o mercado nacional de aluguel e outsourcing de equipamentos de eletrônicos no segmento corporativo. Só no primeiro semestre deste ano, o faturamento da empresa cresceu 35% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa vislumbra ultrapassar R$ 1 bilhão de faturamento nos próximos 12 meses.

Há dois anos a empresa se estruturou e passou a oferecer computadores, notebooks, tablets, smartphones e impressoras, tornando-se, assim, líder do mercado, com mais de 42% de market share.

“A ampliação da nossa oferta de soluções coincidiu com a necessidade das companhias de aumentarem suas estruturas de TI por conta dos efeitos da pandemia”, afirma Vittorio Danesi, CEO da Simpress.

Segundo ele, para assumir a posição de parceiro de negócio de outsourcing de uma grande empresa é necessária uma estrutura robusta de atendimento e logística. “Disponibilizar os equipamentos é a parte mais fácil do processo de outsourcing. O suporte tecnológico para o gerenciamento e manutenção do parque instalado, exige tecnologia de ponta, inovação, processos, sistemas robustos e muita experiência”, afirma Danesi.

Por meio de seus produtos, Simpress tem mais de 1.600 clientes e já conta com um parque under management superior a 400 mil equipamentos.

“Aumentamos o parque instalado junto aos clientes e, também, conquistamos novos negócios, principalmente, de notebooks e celulares. O home office exigiu um aumento repentino no número de notebooks, a utilização do celular como ferramenta principal de vendas no varejo, por exemplo, fez a procura por esses equipamentos crescer muito, e a demanda por coletores de dados nos centros logísticos disparou”, declara o executivo.

Dentre os clientes da Simpress estão empresas como Lojas Americanas, Whirlpool, Dasa, Raia Drogasil e Mercado Livre.

Só na companhia, o crescimento na oferta de PCs e notebooks no semestre foi de 650%. Em dispositivos móveis (smartphones e coletores de dados) o crescimento foi de 149%, seguido pelas impressoras térmicas, que alcançaram 128% de aumento e impressão, que apesar de grande parte dos escritórios fechados, cresceu 11%. As maiores demandas foram por parte de empresas do setor industrial, da área da saúde e varejo.

Outsourcing of Things

Atenta ao movimento crescente do “usar” versus o “ter” no ambiente corporativo, a Simpress criou o termo Outsourcing das Coisas (OoT). Segundo Vittorio Danesi, a cultura do Outsourcing of Things (OoT) ganha cada vez mais força nas empresas. Os motivos são vários: falta de tempo do time de TI para gerenciamento do parque, foco da TI nas atividades fim da empresa, vantagens financeiras, qualidade de serviço e até a garantia do descarte correto ao fim da vida útil do equipamento.

Por meio da plataforma SaaS (Simpress as a Solution), clientes se beneficiam da locação de equipamentos com soluções avançadas, atendimento no site, SLA customizado, processos logísticos e operacionais ágeis e estruturados. Focado no user experience do cliente, o portal Simpress UX, um ambiente totalmente on-line que permite a gestão dos contratos e, por meio de inteligência artificial, possibilita ainda realizar operações como suporte técnico, inclusão de novos equipamentos entre outras facilidades. Para manter a plataforma SaaS operacional, a Simpress conta com mais de 1.900 funcionários, em 12 filiais pelo Brasil, além de uma rede de parceiros composta por cem revendas.

