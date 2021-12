Siga essas 5 dicas para se destacar no LinkedIn e fortalecer o networking

Os desafios para se destacar profissionalmente são cada vez maiores na atualidade, devido às mudanças ocasionadas no mercado de trabalho por causa do avanço tecnológico. Por isso, é preciso sempre estar bem preparado para conseguir novas oportunidades. Nesse sentido, não bastam as habilidades técnicas e as emocionais, é preciso também ter um algo a mais na hora de concorrer com outros tantos profissionais gabaritados, como, por exemplo, um networking robusto.

De acordo com o executivo de vendas do Facebook, mentor de carreiras e escritor, Luciano Santos, o networking é uma das ferramentas mais poderosas à disposição dos profissionais. “Ele tem a capacidade de abrir múltiplas portas no decorrer da carreira, seja para conhecer pessoas da área, seja para aprender, ensinar e resolver problemas, e seja, principalmente, para ter acesso a oportunidades de maneira mais abundante”, destaca. Cuidar bem do seu networking é uma das dicas presentes no livro Seja egoísta com sua Carreira — Descubra como colocar você em primeiro lugar em sua jornada profissional e alcance seus objetivos pessoais, de autoria de Luciano Santos.

Santos enfatiza que o networking não é construído em um fim de semana, após ser demitido, mas é resultado de um processo de longo prazo. “São conexões que você cria durante as suas interações profissionais, nos eventos que participa, com os clientes que conhece e com qualquer outro profissional que cruze seu caminho”, diz. Nesse sentido, o executivo de vendas destaca que quanto mais cedo o profissional começar a construir seu networking melhor, sempre tendo consciência de que é preciso persistir, porque algumas vagas demoram para ser conquistadas.

Segundo o mentor de carreiras, o bate-papo ao vivo ainda é a melhor forma de criar uma conexão verdadeira, mas a rede social de negócios LinkedIn mostra-se cada vez mais uma importante ferramenta para o fortalecimento do networking. “Em algumas indústrias como a minha [tecnologia], praticamente todos os profissionais estão lá usando o perfil como um currículo e também como uma vitrine de suas marcas pessoais”, afirma Santos, ponderando que o LinkedIn é o canal perfeito para iniciar um contato que pode se estender ao “mundo real”.

A eficácia do LinkedIn para o fortalecimento de sua rede de contatos pode ficar um tanto melhor com algumas ações. Santos disponibiliza cinco dicas para quem deseja potencializar o uso da rede a fim de conquistar mais e melhores contatos profissionais.

A primeira dica é: sempre que possível adicione as pessoas do círculo de trabalho imediato, os parceiros e clientes que interagem contigo e outros profissionais que cruzem seu caminho em algum evento e projeto. “Se apenas fizer isso, desde o começo de sua carreira, já vai ter uma rede ampla, forte e com proximidade suficiente para recorrer quando precisar”, afirma.

A segunda dica é mapear os profissionais de referência do mercado em que atua, localizá-los na rede e passar a segui-los. Santos sugere interagir com o conteúdo destes profissionais, caso eles produzam algum, pois assim as chances de conhecer outras pessoas com o mesmo interesse e provavelmente da mesma área de atuação que a sua aumentam bastante. “Aproveite para adicionar aqueles que acredita ter algo em comum com você ou com os quais pode trocar experiências”, recomenda.

A terceira sugestão é personalizar o convite a pessoas que não conhece pessoalmente. “Evite sempre o pedido genérico e automático”, diz. Conforme o mentor de carreiras, no processo de envio do convite do LinkedIn há a opção para enviar uma mensagem junto para dar contexto à solicitação. “Aproveite este espaço para explicar o real motivo de sua conexão”, orienta.

A quarta dica é: seja uma figura ativa na rede. O executivo de vendas exorta os profissionais a produzirem conteúdo sobre sua área ou até mesmo a respeito de seus gostos pessoais. “Caso não tenha tempo e nem faça sentido para você produzir conteúdo, mantenha-se ativo de outra maneira, por exemplo, compartilhando notícias da indústria em que atua e da empresa onde trabalha, oportunidades disponíveis e eventos interessantes”, indica. Outra ótima maneira, de acordo com Santos, é comentar publicações dos outros. “Fazer isso fortalece sua marca pessoal e o mantém vivo na percepção das pessoas”, assegura.

Por fim, como quinta dica, o mentor de carreiras recomenda que o profissional não pratique o chamado networking egoísta. Santos explica que o LinkedIn é uma via de mão dupla: ao mesmo tempo que facilita receber ajuda, permite auxiliar muitas pessoas. Nesse sentido, o executivo de vendas destaca a importância de responder aos pedidos de conexão recebidos e encaminhar o currículo que recebe para o RH ou pelo menos apontar o caminho para que a própria pessoa faça isso. “Assim como em nossas relações do mundo real, não só tiramos o que precisamos, mas compartilhamos, no networking devemos agir da mesma maneira”, diz

