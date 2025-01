Self-onboarding é combinação de tecnologias que pode reduzir custos de TI em até 20%

Após implementação do projeto ZTX – Zero Touch Experience em empresa de aviação global, a N1 IT observou em seu cliente uma redução de 72% no tempo de configuração de dispositivos de novos colaboradores junto à redução de 20% nos custos operacionais.

A solução desenvolvida pela empresa de segurança digital, parte do Grupo Stefanini, teve como principal ponto focal o self-onboarding, onde o próprio usuário faz sua configuração.

Ela também utilizou:

Autenticação multifator (MFA)

Autenticação por certificado digital

Single sign-on (SSO)

Criptografia avançada.

A ZTX eliminou senhas, adotou criptografia em tempo real, padronizou políticas de segurança e reduziu etapas de operação de TI, resultando em melhoria geral na integração de novos colaboradores e no fluxo dos profissionais de TI.

“Reduzimos o tempo de configuração, aumentamos a produtividade e economizamos milhares de horas anuais, seja em manutenção, em levantamento de informação, ou no gerenciamento da TI”, diz Nivaldo Araújo, CEO de N1 IT.

Self-onboarding proporciona praticidade e agilidade

O principal objetivo do projeto é proporcionar autonomia aos colaboradores, permitindo a configuração total de um novo computador sem a presença de um analista e sem conhecimento em Tecnologia da Informação.

Com o self-onboarding, o colaborador pode conectar com suas credenciais e o dispositivo é atualizado como um smartphone, iniciando com tudo já pré-configurado.

As autenticações avançadas e a criptografia robusta também aumentaram significativamente a segurança dos dados corporativos.

“Centralizamos as políticas de TI, globalmente falando, reduzimos custos operacionais e fortalecemos a segurança, garantindo um ambiente mais eficiente e confiável. Tudo isso já com a inserção de cloud, sem a necessidade de infraestrutura interna", conclui Nivaldo Araújo.



