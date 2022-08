Safra Invest cresce em SC com inauguração do Really Investimentos

O banco Safra amplia sua atuação em Santa Catarina com a inauguração, no último dia 10, do escritório Really Investimentos, credenciado ao Safra Invest, no município de Concórdia, localizado no oeste catarinense, a cerca de 70 km de Chapecó. A cidade tem forte influência da agroindústria de suínos e aves, sendo o berço da Sadia, fundada em 1944 por Atílio Fontana.

O Safra Invest amplia assim a sua presença em Santa Catarina, onde já contava com credenciados nas cidades de Joinville, Balneário Camboriú, Itajaí, Caçador e Chapecó, além da capital Florianópolis. O escritório Really Investimentos é fundado por Alex Marqueze, Luis Henrique Rigon e Roque Cazagranda, que somam grande experiência de trabalho no setor financeiro.

“O Safra carrega uma reputação de 180 anos de solidez e seriedade que inspira a confiança das pessoas”, afirma Rigon. “É muito importante esse movimento de chegada a cidades menores, mostrando que a instituição está dedicada a ampliar o alcance de sua tradição e solidez”.

Uma das oportunidades destacadas pelos sócios com a criação e credenciamento do escritório na Safra Invest é a conscientização dos clientes a respeito das estratégias para proteger e desenvolver o seu patrimônio. Isso sempre baseado em um relacionamento próximo e de longo prazo.

Eles destacam que investir é algo habitual para as pessoas da região, mas está tradicionalmente ligado ao ato de guardar dinheiro, bem como comprar imóveis. O Really Investimentos complementa essa cultura com um cardápio completo de produtos do mercado financeiro, trazendo diferentes combinações de risco, liquidez e potencial de retorno.

“Sabemos que o cliente muitas vezes costuma deixar o dinheiro dele na poupança, sem conhecer opções mais rentáveis e que oferecem a mesma segurança”, declara Marqueze, ressaltando também o dinamismo de outras atividades na região, em especial de logística. “Nosso trabalho passa por apresentar as frentes de otimização das carteiras, mesmo daqueles que têm perfil conservador.”

Nesse sentido, a importância do Safra Invest para atrair clientes vai além da construção do portfólio de investimentos, já que a plataforma facilita o acesso a serviços de conta corrente, cartão de crédito, cheque especial, empréstimos, câmbio, entre outros serviços do banco.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Quer aprender mais sobre fundos de investimento? Aprenda com o Safra

Bússola & Cia: Auxílio Brasil e Pronampe terão impacto positivo no PIB

FSB se une à JotaCom e prevê faturar R$ 400 milhões