Roupas fitness são os presentes mais procurados para o Dia das Mães

O Dia das Mães, que em 2023 será no dia 14 de maio, é uma das datas mais esperadas para o e-commerce e varejo. Segundo o relatório publicado pela All In, em parceria com Neotrust, 76% dos consumidores têm intenção de ir às compras no Dia das Mães. A menos de 30 dias da comemoração, a Nubimetrics, startup argentina que empodera vendedores com dados inteligentes, detectou um aumento de 50% na demanda pela categoria Moda Fitness do Mercado Livre. As buscas incluem shorts, conjuntos, camisetas e regatas, além de perfumes, tênis, sandálias, botas e bolsas.

“Analisando os dados, levantamos também que os vendedores de calças e joggings, por exemplo, podem ter melhor oportunidade no período, já que tem pouca concorrência. Vimos também que apenas 57% dos anúncios oferecem frete grátis. Este tipo de informação é fundamental na hora de criar novas estratégias de vendas que nos ajudem a fazer a diferença e garatir destaque entre vendedores no marketplace”, diz Juliana Vital, Global Chief Revenue Officer na Nubimetrics.

Quais produtos tem mais procura além das roupas esportivas?

Outro produto que também se destaca para o Dia das Mães é o perfume. O produto costuma ser uma ótima pedida para a ocasião, e os mais procurados até o momento são o Carolina Herrera Good Girl, que subiu 48 posições no último mês, e a colônia La Vie est Belle, da Lancôme, que ocupa três posições no top 5 de itens mais procurados da categoria.

A procura por roupas, acessórios e sapatos também tem sido uma tendência dos clientes para o Dia das Mães. Os sapatos, por exemplo, já acumulam crescimento esse ano, e os vendedores desse tipo de artigo tem tudo para faturar mais ainda. O foco da vez fica por conta dos tênis, sandálias e botas, que nunca saem de moda.

As bolsas também são procuradas pelos compradores em sazonalidades como essa. No ano passado, por exemplo, o crescimento da busca por estas peças foi de 140%, e indicam um crescimento similar neste ano. “A gente consegue observar um comportamento muito interessante na plataforma: os compradores estão optando por consumir kits com 3 e 4 artefatos deste tipo, em tamanhos e modelos variados, por exemplo. Ou seja, os sellers que trabalham com descontos em mais produtos podem ser beneficiados”, afirma a especialista.

Entender quais mercadorias estão definindo tendências no Dia das Mães pode ser uma das chaves para organizar melhor ações de empresas e mostrar quais categorias merecem mais investimento. “Os dados e as informações dão insumos para que os vendedores conheçam melhor a demanda, o seu próprio negócio e sua sazonalidade. Esse é o primeiro passo para entender a dinâmica e preparar as vendas para datas especiais, como essa que se aproxima”, declara Juliana.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Parceria eBay, B2GO e ApexBrasil apoia empresas no e-commerce internacional

80% das compras em e-commerce são realizadas por mulheres

Há 10 anos no Brasil, AutoZone atinge a marca de 80 lojas